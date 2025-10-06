WhatsApp

Comissão debate papel das mulheres na defesa da Amazônia e na justiça climática

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (7), audiência pública sobre o papel das mulheres na...

06/10/2025 12h03
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (7), audiência pública sobre o papel das mulheres na construção de um futuro com justiça climática e livre de combustíveis fósseis.

A iniciativa atende a pedido da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG), e será realizada a partir das 10 horas, no plenário 14.

Segundo a deputada, a crise climática também tem gênero e raça, afetando de forma mais intensa mulheres indígenas, camponesas, negras e ribeirinhas, que sofrem com a perda de territórios, insegurança alimentar, desastres ambientais e desigualdades estruturais.

Ela acrescenta que essas mesmas mulheres têm sido protagonistas na defesa dos territórios e na formulação de soluções para um futuro justo e sustentável.

“A Amazônia, coração vivo do planeta, é central no enfrentamento da crise climática global e a transição para um modelo econômico livre de combustíveis fósseis é urgente para a preservação das florestas, da biodiversidade e da vida das populações que nela habitam”, afirma Célia Xakriabá.

Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Últimas notícias
Há 10 minutos Comissão debate segurança e condições de trabalho de condutores de ambulâncias
Há 10 minutos Comissão aprova novas regras para recomposição de reserva legal em todos os biomas
Há 10 minutos Galípolo diz que mercado de trabalho é o mais exuberante em 3 décadas
Há 59 minutos Consulta Pública: IMA recebe sugestões para atualização de Instrução Normativa até 7 de novembro
Há 2 horas Petrobras faz importação inédita de gás de Vaca Muerta, na Argentina
Mais lidas
1
Há 7 dias Fachin: gestão será marcada por diálogo e defesa dos diretos humanos Ministro tomou posse nesta segunda como presidente do STF
2
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial
3
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
