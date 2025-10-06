WhatsApp

Educação

Mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual participam do simulado Saeb em todas as regiões do Rio Grande do Sul

Mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual de todas as regiões do Rio Grande do Sul participaram do simulado do Sistema de Avaliação da Educação B...

06/10/2025 13h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
-
-

Mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual de todas as regiões do Rio Grande do Sul participaram do simulado do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), entre os dias 8 e 18 de setembro. O número representa 93% do público estimado na ação realizada pela Secretaria da Educação (Seduc). O objetivo da atividade, desenvolvida pelas escolas estaduais, foi familiarizar os estudantes com o formato da avaliação nacional, que acontece entre os dias 20 e 31 de outubro. Ao todo, 94% das turmas alcançaram no mínimo 80% de participação, o que as torna elegíveis para as premiações do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha .

A participação massiva das escolas estaduais foi comemorada pela titular da Seduc, Raquel Teixeira. “Ver a adesão tão expressiva da nossa rede nos enche de orgulho. O simulado cumpriu sua função: treinar, reduzir a ansiedade e mostrar que a Rede Estadual está unida e comprometida. Este é o primeiro passo, que nos deixa cada vez mais otimistas, mostrando que estamos no caminho certo para o grande momento que será a aplicação das provas do Saeb,” afirma.

As escolas já podem acessar os resultados preliminares do simulado por meio da plataforma do Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) , na qual estão disponíveis os dados individualizados de cada participante. Para isso, é necessário entrar no sistema, utilizando o login cadastrado para diretores escolares. Na sequência, a página indica os dados dos indicadores de participação e o desempenho dos alunos. Com as informações em mãos, as equipes diretivas devem analisar e reorientar o planejamento pedagógico, focando na recuperação da aprendizagem dos estudantes com mais defasagens.

Recursos

A partir desta segunda-feira (6/10), está aberto o período para interposição de recursos nos casos em que escolas tiveram alunos que realizaram o simulado, mas não foi possível registrar as respostas ou digitalizar o cartão-resposta no tempo estipulado. Os diretores poderão interpor os recursos entre os dias 6 e 8 de outubro, por meio do Portal Educação . A lista final será divulgada no dia 17.

Os valores das premiações do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, destinados aos estudantes com melhor desempenho e participação no simulado, serão pagos a partir de novembro.

Sobre o Saeb

O Saeb é uma avaliação nacional realizada nas escolas públicas de todo o país, a cada dois anos, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados servem como base para a composição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais indicadores da qualidade do ensino no Brasil. Com isso, as redes estaduais e municipais de educação conseguem ter um diagnóstico preciso da realidade de suas escolas e podem desenvolver políticas públicas mais adequadas para a promoção da equidade e da aprendizagem.

Texto: Ascom Seduc
Edição: Secom

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados