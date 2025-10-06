WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
F&J Santos
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Folha Popular
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Tarzan
Unimed
Sala
Niederle
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Agricultura

Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro

Na alta temporada são abatidas 2,5 mil aves por semana (Fotos: Renata Rosa / Epagri)Se tem um prato que é a cara de Brusque, é o marreco recheado. ...

06/10/2025 16h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Na alta temporada são abatidas 2,5 mil aves por semana (Fotos: Renata Rosa / Epagri)

Se tem um prato que é a cara de Brusque, é o marreco recheado. A tradição é tão marcante que acabou virando festa — a Fenarreco, que todo mês de outubro atrai milhares de turistas para celebrar a gastronomia e a cultura germânica. Em 2025, o evento chega à sua 38ª edição, de 9 a 19 de outubro. Mas por trás do prato que dá sabor à festa existe uma história curiosa: em todo o Estado, apenas dois produtores fornecem marreco para os restaurantes e para o próprio evento. Um deles é a Kiave, da família Vailati, que começou a criação das aves em 1993, na comunidade de Cedro Alto, com o apoio da Epagri, e hoje planeja ampliar a produção para atender à alta demanda.

“Como na indústria nosso marreco também pode ser utilizado por restaurantes chineses e de alta gastronomia, há muito espaço para crescer, especialmente em grandes centros como São Paulo”, conta Daiane Vailati, 43 anos. Entre os planos está a ampliação de granjas em Canelinha, em parceria com produtores locais, e a compra de um  biodigestor  através do Pronaf para dar destinação correta aos resíduos e economizar energia. 

“Também estamos em negociação com a prefeitura para incluir a carne de marreco na merenda escolar. Uma forma de ampliar o mercado e manter a tradição de consumir marreco desde cedo”, conta o extensionista Alexandre Lysenko, que comanda o escritório da Epagri na cidade, reaberto este ano junto à diretoria de agricultura, no horto florestal.

Retorno da filha ao lar impulsionou negócio de família

Não estava nos planos de Daiane atuar na granja dos pais quando saiu para fazer faculdade. Mas após três anos trabalhando como designer de interiores, ela decidiu abandonar a carreira e ajudar o negócio a dar um salto de qualidade, principalmente em relação à otimização do processo de abate.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

“Naquele tempo era tudo manual. Só meu pai sabia fazer os cortes e quando eu voltei, aprendi e ensinei aos funcionários. Agora, a evisceração é mecanizada, assim como o tanque de refrigeração da carne e carcaça, que fica em temperatura constante para manter a sanidade e atender à legislação sanitária. Antes, era à base de gelo”, compara. Hoje, ela gerencia o negócio, o pai Paulo, 75, supervisiona, e o filho André Luiz controla a qualidade. 

A empresa, que emprega 25 funcionários, também teve ampliação de espaço físico e abertura de novos galpões, onde os animais chegam com um dia de vida e são encaminhados para o abate com 56 dias, até atingir um peso médio de 4,5kg. A empresa vende marreco inteiro e recheado, sem tempero e sem recheio, em cortes de coxa, asa, peito e pescoço e só o recheio, que é receita da nona

Da ave nada se perde, tudo se transforma 

Outra particularidade da produção de marrecos é que, como se trata de uma ave aquática (que desliza na água), o processo de retirada das penas é mais minucioso do que nos  frangos . “Além de retirar as penas é preciso tirar todos os folículos e dar um banho de cera. No caso do animal destinado aos restaurantes asiáticos, não é aceito nem um risco na pele, que vira uma iguaria”, revela Daiane. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Outra dificuldade é encontrar equipamentos para processar o marreco. A empresária conta que todo equipamento foi feito para processar frango, que tem o corpo mais arredondado. “Sempre temos que fazer adaptações porque o marreco é mais comprido”, explica.

Dos galpões são recolhidos toda semana os dejetos misturados ao cepilho, que se transforma num poderoso adubo. E as penas são vendidas para fábrica de travesseiros em São Paulo. Em 2022, a Kiave conquistou o Selo Arte, que permite a venda em todo o território nacional, através de duas distribuidoras. Por enquanto, a maior demanda ainda vem do Vale do Itajaí, onde o marreco é um dos pratos mais tradicionais da culinária do Vale Europeu.

Por Renata Rosa, jornalista bolsista da Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Cigarrinha do Milho: bactéria é detectada nas lavouras de Mafra pela segunda semana consecutiva
Foto: Reprodução/Secom SC Nos 50 anos da Epagri, pesquisa é destaque ao transformar o Brasil de importador a exportador de maçã
Em 2024, o Estado exportou produtos do complexo soja para 50 países -Foto: Gustavo Mansur/ Ascom Casa Civil Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
14°

Sensação

3.87 km/h

Vento

94%

Umidade

Sala
APPATA
Tarzan
Fitness
Sicoob
Meganet
Seco
Mercado do povo
Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Império
Raffaelli
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Meganet
Raffaelli
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicredi
Império
APPATA
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
APPATA
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Sala
Meganet
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Rádio Municipal
Ponto Grill
Raffaelli
Seu Manoel
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 5 minutos Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama
Há 5 minutos Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol
Há 5 minutos Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS
Há 39 minutos Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Há 39 minutos Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
Sala
Império
Mercado Balestrin
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Lazzaretti
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Mercado do povo
Meganet
Seco
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Sala
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Unimed
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Meganet
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Seco
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Agro Niederle
APPATA
Raffaelli
Sicoob
Seco
Fitness
Unimed
F&J Santos
Sicredi
Império
Sala
Tarzan
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados