Agricultura

Cigarrinha do Milho: bactéria é detectada nas lavouras de Mafra pela segunda semana consecutiva

O manejo realizado pelos produtores é um fator determinante para o controle da população dos insetos (Foto: divulgação/Epagri)O monitoramento reali...

06/10/2025 16h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O manejo realizado pelos produtores é um fator determinante para o controle da população dos insetos (Foto: divulgação/Epagri)

O monitoramento realizado entre os dias 22 e 29 de setembro em 55 lavouras, localizadas em todas as regiões de Santa Catarina, aponta uma média de menos de três cigarrinhas por armadilha. Este valor é considerado dentro do esperado para o período de implantação em que se encontra a maioria das lavouras catarinenses.

A pesquisadora da Epagri/Cepaf, Maria Cristina Canale, responsável pelo programa Monitora Milho SC, salienta que o manejo realizado pelos produtores também é um fator determinante para o controle da população de cigarrinhas. “O manejo diminui o risco de inoculação das plantas de milho com os patógenos dos enfezamentos e viroses transmitidos pela cigarrinha-do-milho. Isso porque, os insetos podem estar infectados, mas talvez ainda não estejam prontos para inocular as plantas, devido ao longo período de latência das bactérias no inseto vetor”, explica a pesquisadora.

Entretanto, as análises laboratoriais detectaram a presença do fitoplasma do enfezamento-vermelho e do espiroplasma do enfezamento-pálido pela segunda semana consecutiva no município de Mafra, no Planalto Norte. Estas bactérias também foram observadas na cidade de Guaraciaba, no Extremo-Oeste, onde também foi detectada a presença do vírus do mosaico estriado.

Maria Cristina recomenda que os produtores destas regiões redobrem os cuidados e realizem o manejo inicial da lavoura com inseticidas de contato para controlar o fluxo dos insetos nos plantios. Ela recorda que o período crítico para inoculação ocorre entre a fase de emergência até V4 e que os sintomas só serão visíveis posteriormente, quando as plantas já tiverem se desenvolvido. Por isso, é importante que o manejo inicial seja realizado com inseticidas químicos, complementado pelo uso de produtos biológicos sempre que possível. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O programa Monitora Milho SC coleta e divulga semanalmente informações de todo o Estado, permitindo que o setor produtivo acompanhe a evolução da população de cigarrinhas e as infecções causadas por esses insetos. 

O ataque de cigarrinhas infectadas com os patógenos dos enfezamentos pode comprometer substancialmente a produção de lavouras de milho. Para acompanhar a situação, foi criado no começo de 2021 o  programa Monitora Milho S C .

Por: Karin Helena Antunes de Moraes, jornalista bolsista na Epagri/Fapesc

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

VEJA TAMBÉM
Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
Nos 50 anos da Epagri, pesquisa é destaque ao transformar o Brasil de importador a exportador de maçã
Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama
Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol
Empresário Fernando Cavalcanti nega ser "laranja" em esquema de fraudes do INSS
Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
1
EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
