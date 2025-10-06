WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Rádio Municipal
Ponto Grill
Niederle
Raffaelli
APPATA
Folha Popular
Sala
Lazzaretti
Seco
Meganet
Império
Senado Federal

CDH pode votar aumento de pena para quem induz menor a crime

A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) fará na quarta-feira (8) reunião deliberativa com uma pauta de 13 itens. Entre eles estão o projeto ...

06/10/2025 18h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH), a senadora Damares Alves é a relatora desse projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH), a senadora Damares Alves é a relatora desse projeto - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos do Senado (CDH) fará na quarta-feira (8) reunião deliberativa com uma pauta de 13 itens. Entre eles estão o projeto que aumenta a pena de quem induz ou auxilia menor a praticar crimes e o projeto que cria o Estatuto da Vítima. A reunião está marcada para as 11h.

O PL 2.468/2024 é um projeto de lei do senador Ciro Nogueira (PP-PI) que qualifica a pena de quem induz ou auxilia menor de idade a praticar infrações penais (qualificar, nesse caso, significa enquadrar um crime específico em uma categoria mais severa, estabelecendo penas mais elevadas para o ato).

A relatora da matéria é a presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Ela recomenda que o projeto seja aprovado com mudanças em sua redação.

O novo texto altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para qualificar a pena do agente que, por qualquer meio, induz ou auxilia menor a praticar infração penal, conhecido como crime de corrupção de menores.

De acordo com a proposta, a pena atual de reclusão de 1 a 4 anos será aumentada pela metade quando o facilitador guardar relação de parentesco com o menor até o quarto grau, por laços sanguíneos ou afinidade. E será aumentada em um terço quando a infração cometida pelo menor for crime relacionado ao tráfico ilícito de drogas.

Estatuto da Vítima

O PL 3.890/2020 , que cria o Estatuto da Vítima, traz regras para a chamada justiça restaurativa — modelo de resolução de conflitos que reúne vítimas, ofensores e outros membros da comunidade afetados para construir soluções que reparem os danos e promovam a conscientização e a prevenção de reincidências.

Pelo texto, a vítima terá direitos considerados universais, como o direito à comunicação, à defesa, à proteção, à informação, ao apoio, à assistência e ao tratamento profissional. O projeto traz partes específicas para vítimas mais vulneráveis, como crianças, idosos, pessoas com deficiência e vítimas de crimes violentos, considerando suas necessidades específicas de proteção.

Além disso, traz regras para vítimas de calamidades públicas, como a aplicação dos recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap) em ações de resposta que incluam socorro e assistência às vítimas e reparação a elas.

O autor dessa proposta é o deputado federal Rui Falcão (PT-SP). O relator da matéria na CDH é o senador Weverton (PDT-MA), que recomenda a sua aprovação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fabiano Contarato é autor do PL 1.473/2025, que conta com relatório favorável de Flávio Bolsonaro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CCJ pode votar na quarta tempo maior de internação de menores infratores
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Confúcio cobra correção de perdas salariais de servidores dos ex-territórios
O Dia Nacional do Idoso (1º de outubro) foi o motivo da sessão - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Previdência e respeito aos idosos são temas de sessão em homenagem aos idosos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
14°

Sensação

3.87 km/h

Vento

94%

Umidade

Seu Manoel
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
Meganet
Unimed
Tarzan
Sala
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Raffaelli
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Tarzan
Sicoob
Rádio Municipal
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Sicredi
Ipiranga
Império
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Seco
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Últimas notícias
Há 6 minutos Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama
Há 6 minutos Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol
Há 6 minutos Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS
Há 40 minutos Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Há 40 minutos Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
Seu Manoel
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Sala
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Agro Niederle
Império
APPATA
Tarzan
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Seco
Ponto Grill
Sicredi
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Seu Manoel
Sicoob
Ponto Grill
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Agro Niederle
Tarzan
Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Meganet
Raffaelli
Fitness
Sicredi
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Seco
Mercado do povo
Meganet
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Raffaelli
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados