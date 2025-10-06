WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Folha Popular
Seco
Sala
Império
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Niederle
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
APPATA
Câmara

Comissão aprova criação de programa de segurança no campo

Objetivo é proteger o agronegócio; projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

06/10/2025 19h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 467/25, que institui um programa nacional de proteção ao agronegócio e às comunidades rurais. O objetivo é fortalecer a segurança no campo e coibir crimes como furto de gado e invasões de propriedades.

A proposta, do deputado Thiago Flores (Republicanos-RO), foi aprovada por recomendação do relator na comissão, deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS).

Conforme a proposta, o programa será executado no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) por meio de diversas ações estratégicas. Entre elas:

  • articulação e integração das forças de segurança estaduais e federais;
  • ampliação da presença da Força Nacional de Segurança Pública em áreas rurais;
  • desenvolvimento de sistemas de monitoramento e inteligência para prevenção de crimes; e
  • capacitação de agentes das polícias militares e civis para atuação no combate aos crimes rurais.

O programa também prevê o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologias voltadas à segurança rural, oferecendo apoio técnico e financiamento para a implementação de sistemas de vigilância, incluindo o uso de drones, câmeras e cercas inteligentes em propriedades rurais.

Para o financiamento, o texto estabelece que serão utilizados recursos do Orçamento da União aplicados no Susp, parcerias público-privadas e linhas de crédito específicas para pequenos e médios produtores destinadas à compra de equipamentos de segurança.

Mudanças na legislação
Além da criação do programa, o PL 467/25 propõe alterações em duas leis federais:

  • no Estatuto do Desarmamento , dispensa residentes de zonas rurais da comprovação de efetiva necessidade para aquisição ou porte de arma de fogo. A proposta também inclui a redução do custo das taxas federais, a priorização na análise de processos e a ampliação do limite de aquisição de armamentos e munições para defesa e segurança de propriedades rurais;
  • no Código Penal , o texto aumenta de 1/3 até o dobro as penas para os crimes contra o patrimônio cometidos em zona rural, equiparando-os aos crimes praticados contra instituições financeiras e prestadores de serviço de segurança privada.

Vulnerabilidade
O relator, Rodolfo Nogueira, destacou a importância do agronegócio para o Brasil, representando 25% do Produto Interno Bruto (PIB). Ele citou, por outro lado, a vulnerabilidade do campo, com propriedades isoladas, em áreas muitas vezes pouco povoadas, o que propicia a ação criminosa.

“Neste contexto, a presunção da efetiva necessidade para aquisição de armas de fogo pelos produtores rurais, conforme previsto no projeto, é medida de absoluta justiça e coerência com a realidade fática do campo", defendeu o relator.

Ainda segundo Nogueira, proteger o setor estratégico é uma “questão de soberania nacional e de segurança alimentar”.

Próximos passos
 O projeto ainda será analisado pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, será votado pelo Plenário da Câmara.

Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
14°

Sensação

3.87 km/h

Vento

94%

Umidade

Ponto Grill
Império
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Mercado do povo
Unimed
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Raffaelli
F&J Santos
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Unimed
Sicredi
Império
Fitness
Rádio Municipal
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Ipiranga
Tarzan
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Império
F&J Santos
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Seco
Fitness
Últimas notícias
Há 7 minutos Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama
Há 7 minutos Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol
Há 7 minutos Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS
Há 41 minutos Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Há 41 minutos Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
Império
Sicredi
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Rádio Municipal
Seco
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Tarzan
Seu Manoel
Agro Niederle
Meganet
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Sicoob
Unimed
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Sala
Raffaelli
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Meganet
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Mecânica Jaime
Sicredi
Tarzan
Unimed
Seco
F&J Santos
Mercado do povo
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Tarzan
Meganet
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
APPATA
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Ipiranga
Sicredi
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Império
Unimed
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados