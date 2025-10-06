WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Sicoob
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Ponto Grill
Império
APPATA
F&J Santos
Unimed
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Folha Popular
Sala
Rádio Municipal
Lazzaretti
Niederle
Mercado Balestrin
Educação

Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina

Dados são da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem, Talis

06/10/2025 20h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

No Brasil, os professores perdem, em média, 21% do tempo de aula para manter a ordem em sala. Ou seja, a cada cinco horas de aula, uma hora é perdida para conseguir a atenção dos estudantes. O dado é da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (Talis) 2024, divulgada nesta segunda-feira (6), pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O estudo, feito a partir de entrevistas com professores e diretores principalmente dos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano), compara a educação em 53 países.

Enquanto no Brasil, os professores perdem 21% do tempo de aula com questões relacionadas à disciplina, nos países-membros da OCDE a média é menor, 15%. O estudo mostra que houve um aumento de 2 pontos percentuais entre 2018 e 2024, tanto no Brasil quanto entre os países da organização.

Ainda de acordo com a pesquisa, quase a metade dos professores brasileiros (44%) relatam que são bastante interrompidos pelos alunos . O patamar é mais do que o dobro registrado pela média da OCDE, que é de 18%.

Em relação ao estresse sofrido no dia a dia, o relato dos professores brasileiros é semelhante ao dos docentes dos países da OCDE: 21% dizem que o trabalho é muito estressante, enquanto a média da OCDE é 19%. O índice aumentou em 7 pontos percentuais em relação à 2018 no Brasil.

Quanto aos impactos na saúde mental e física, o Brasil supera a média dos demais países pesquisados. Entre os professores brasileiros, 16% dizem que a docência impacta negativamente na saúde mental, enquanto entre os países da OCDE, a média é 10%. Já a saúde física é muito impactada pela profissão de acordo com 12% dos professores brasileiros, enquanto a média da OCDE é 8%.

Valorização

O estudo destaca que a valorização dos professores é importante para manter os bons profissionais na carreira. No Brasil, no entanto, apenas 14% acreditam que os professores são valorizados na sociedade. Esse percentual aumentou 3 pontos percentuais em relação a 2018, mas segue inferior à média da OCDE, de 22%.

O mesmo percentual (14%) acredita que os professores são valorizados nas políticas públicas do país, um aumento de 8 pontos percentuais em relação ao último estudo. A média da OCDE é 16%.

Apesar do cenário, a maior parte dos professores brasileiros, 87%, afirma que, no geral, está satisfeito com o trabalho – mesmo patamar registrado em 2018. O índice é próximo da média da OCDE, de 89%. Além disso, para mais da metade, 58%, ser professor foi a primeira escolha de carreira – porcentagem similar à OCDE e a mesma de 2018.

Esta é a 4ª edição da Talis, que foi realizada no Brasil entre os meses de junho e julho de 2024. Os estudos sobre a realidade brasileira foram conduzidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com a colaboração das secretarias de educação das 27 Unidades Federativas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
© José Cruz/Agência Brasil Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
- Mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual participam do simulado Saeb em todas as regiões do Rio Grande do Sul
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
14°

Sensação

3.87 km/h

Vento

94%

Umidade

F&J Santos
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sala
Império
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Seco
Meganet
Sala
Raffaelli
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado Balestrin
Sicredi
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Mercado do povo
Unimed
Sicoob
Ipiranga
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Ponto Grill
Império
Tarzan
Lazzaretti
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Tarzan
Lazzaretti
Unimed
Mercado Balestrin
Seco
Agro Niederle
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Sicoob
Fitness
APPATA
Seu Manoel
Sala
Império
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 34 minutos Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Há 34 minutos Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
Há 34 minutos Lista Suja do trabalho escravo é atualizada e tem 159 empregadores
Há 34 minutos Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina
Há 34 minutos Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Meganet
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Seco
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Unimed
Seu Manoel
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Império
Sicredi
Seu Manoel
Meganet
Sala
Agro Niederle
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
Seco
Rádio Municipal
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Sala
Mercado Balestrin
Império
Sicoob
Mercado do povo
Rádio Municipal
Agro Niederle
Ponto Grill
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados