WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Raffaelli
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Meganet
Niederle
Mercado do povo
Lazzaretti
Sala
Mercado Balestrin
Fitness
Seu Manoel
Seco
Direitos Humanos

Lista Suja do trabalho escravo é atualizada e tem 159 empregadores

Entre 2020 e 2025, 1.530 trabalhadores foram resgatados

06/10/2025 20h02
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Wellyngton Souza/Sesp-MT
© Wellyngton Souza/Sesp-MT

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) atualizou o cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como Lista Suja do trabalho escravo. A lista passou a contar com 159 nomes, sendo 101 de pessoas físicas e 58 de pessoas jurídicas. De acordo com a pasta, houve aumento de 20% em comparação à lista anterior.

Entre 2020 e 2025, 1.530 trabalhadores foram resgatados desse tipo de situação.

Os estados com o maior número de infrações foram Minas Gerais (33), São Paulo (19), Mato Grosso do Sul (13) e Bahia (12) .

As atividades econômicas com o maior número de empregadores na lista são: criação de bovinos para corte (20 casos), serviços domésticos (15),cultivo de café (9) e a construção civil (8) .

"Do total, 16% das inclusões estão relacionadas a atividades econômicas do meio urbano", informa o ministério.

A Lista Suja é publicada semestralmente e tem como "objetivo dar transparência aos resultados das ações fiscais de combate ao trabalho escravo".

Denúncias

A denúncia de trabalho análogo à escravidão pode ser feita pelo Sistema Ipê , plataforma exclusiva para o recebimento. A denúncia pode ser feita pela internet e de forma sigilosa.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Uma em cada seis crianças de até 6 anos foi vítima de racismo no país
© Joédson Alves/Agência Brasil Indígenas fazem ato no STF e defendem derrubada do marco temporal
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Governo quer secretarias da Mulher em todos os estados até fim do ano
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
14°

Sensação

3.87 km/h

Vento

94%

Umidade

Mercado do povo
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Império
Sala
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Unimed
Tarzan
F&J Santos
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Raffaelli
Mercado do povo
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Mercado Balestrin
Império
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sala
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Sicredi
Império
Tarzan
Sala
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
Sicoob
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 28 minutos Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Há 28 minutos Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
Há 28 minutos Lista Suja do trabalho escravo é atualizada e tem 159 empregadores
Há 28 minutos Professor brasileiro perde 21% do tempo de aula para manter disciplina
Há 28 minutos Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Mercado do povo
Unimed
Tarzan
Raffaelli
F&J Santos
Império
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
APPATA
Ponto Grill
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
Sicredi
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Mecânica Jaime
Raffaelli
Império
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
Seu Manoel
Seco
Unimed
APPATA
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
F&J Santos
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Império
Seco
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Rádio Municipal
Unimed
APPATA
Seu Manoel
Ipiranga
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados