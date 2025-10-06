WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
F&J Santos
APPATA
Ponto Grill
Império
Niederle
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Ipiranga
Unimed
Fitness
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Sala
Raffaelli
Câmara

Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama

Em parceria com o Senado, Câmara promove atividades durante a campanha do Outubro Rosa

06/10/2025 20h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, em parceria com o Senado Federal, promove uma série de atividades durante este mês para lembrar, prevenir e combater o câncer de mama. Durante solenidade de abertura da campanha do Outubro Rosa no Congresso Nacional, a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) destacou que, apesar de todos os avanços para combater a doença, ainda existem mais medidas a serem tomadas.

“É necessário ampliar o número de mamógrafos no Brasil. É necessário reduzir a idade para uma rotina mais efetiva de exames e isso já está sendo também buscado e reduzido. Mas é necessário, acima de tudo, conscientização. Porque a criança também tem câncer de mama, meninos também têm câncer de mama e especialmente na puberdade pode acontecer”, afirmou.

Em entrevista ao programa Painel Eletrônico, da Rádio Câmara, a 1ª procuradora-adjunta da Mulher, deputada Carla Dickson (União-RN), afirmou que, atualmente, é aconselhado que as mulheres realizem a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Carla Dickson lembra que vêm aumentando os diagnósticos de câncer de mama em mulheres jovens e aponta que o motivo é o diagnóstico precoce.

“Isso é importante, porque salva vidas. O diagnóstico precoce e também as campanhas que estão acontecendo no Brasil inteiro para diminuir o sedentarismo e a obesidade, dois fatores de risco extremamente importantes não só para o câncer de mama, mas para os demais cânceres também”, apontou.

Carla Dickson lembrou ainda que, por causa da pandemia de Covid, houve uma demanda reprimida de realização de exames de diagnóstico e que é necessário retomar a atenção básica à saúde para conseguir rastrear novos casos e garantir o tratamento imediato, como previsto na legislação. A lei brasileira prevê que o tratamento de câncer seja iniciado até 60 dias após a detecção.

Números
O câncer de mama é uma das principais causas de morte entre mulheres. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, neste ano, serão registrados mais de 73 mil novos casos. Em 2023, a mortalidade chegou a 20 mil pessoas. No entanto, dados do instituto também apontam que o rastreamento precoce pode reduzir a mortalidade por câncer de mama em até 30%.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada/Câmara dos Deputados Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS
Marina Ramos/Câmara dos Deputados Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Comissão aprova criação de programa de segurança no campo
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
14°
Tempo nublado Máxima: 22° - Mínima: 12°
14°

Sensação

3.87 km/h

Vento

94%

Umidade

Império
Sala
Sicoob
Seu Manoel
Mercado Balestrin
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
APPATA
Agro Niederle
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
Fitness
Ponto Grill
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Fitness
Raffaelli
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Sicoob
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Tarzan
Agro Niederle
Seco
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Sala
F&J Santos
Unimed
Raffaelli
APPATA
Hospital Santo Antonio
Meganet
Últimas notícias
Há 7 segundos Deputadas destacam importância de diagnóstico precoce do câncer de mama
Há 8 segundos Estado terá diagnóstico próprio para casos suspeitos de ingestão de metanol
Há 11 segundos Empresário Fernando Cavalcanti nega ser “laranja” em esquema de fraudes do INSS
Há 34 minutos Professores no Brasil usam mais IA que média dos países da OCDE
Há 34 minutos Número de professores temporários no Brasil é maior que na OCDE
Seu Manoel
Fitness
Sicredi
Mercado do povo
Ipiranga
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 6 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
3
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
4
Há 6 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Sala
Ipiranga
Sicredi
Ipiranga
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Meganet
Seco
Unimed
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Sicoob
Fitness
APPATA
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
F&J Santos
Sicoob
Seco
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
Rádio Municipal
Seu Manoel
APPATA
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados