WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Meganet
Império
Seu Manoel
Lazzaretti
APPATA
Folha Popular
Niederle
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
Unimed
Sala
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mercado Balestrin
Seco
F&J Santos
Sicoob
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Rádio Municipal
Senado Federal

CPMI: Carlos Viana afirma que depoente não consegue explicar enriquecimento

Em um dos intervalos da reunião desta segunda-feira (6), o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que o depoente nã...

07/10/2025 00h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em um dos intervalos da reunião desta segunda-feira (6), o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou que o depoente não conseguiu explicar como aumentou o próprio patrimônio dezenas de vezes em poucos anos. Para Viana, o depoimento mostrou que “um grupo muito bem organizado” está sendo desvendado.

— É impossível que uma pessoa que sai de São Paulo debaixo de suspeitas de negociação de emendas parlamentares, ganhando R$ 5 mil reais, vir para Brasília e amealhar um patrimônio só em carros superior a 20 milhões, uma adega de R$ 7 milhões, imóveis, viagens e uma vida de luxos. Está a meu ver muito bem demonstrado pela quebra do sigilo das informações financeiras que nós temos de que ele é apenas uma parte de todo esse esquema. A Polícia Federal já o investiga como um suposto laranja e os dados estão mostrando que ele realmente não tem lastro que está colocando como sendo um patrimônio próprio — afirmou Viana.

Fernando Cavalcanti foi convocado pela CPMI por ter sociedades com o advogado Nelson Wilians e ser próximo de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”. A comissão constatou que o padrão de vida de Cavalcanti é incompatível com sua renda, tendo a PF apreendido dezenas de carros, motos, relógios e vinhos de sua propriedade, inclusive uma Ferrari avaliada em R$ 4 milhões e um relógio de R$ 1,3 milhão. A CPMI investiga se ele é um “laranja” que fazia lavagem de dinheiro do esquema de fraudes no INSS.

— Mesmo que esteja no Imposto de Renda, dificilmente ele consegue explicar a origem de tanto dinheiro, tantos bens valiosos que a polícia federal apreendeu. É uma máfia bilionária que sabe muito bem os meandros do poder — disse o presidente da CPMI.

O senador também afirmou que o depoente movimentou grandes valores de dinheiro e teve relação com empresas e associações ligadas às fraudes. Cavalcanti confirmou em seu depoimento, lembrou Viana, que fez doações eleitorais. Viana afirmou que a CPMI está dando respostas à população brasileira sobre as influências políticas e as responsabilidades dos investigados e dos órgãos de controle em relação às fraudes na Previdência.

— É uma quadrilha que tomou de assalto a Previdência e que corrompeu servidores, que perpassou governos e que tinha bons relacionamentos com a política. Liberdade de acesso aqui ao Senado, liberdade de acesso à Câmara dos Deputados e fazia doações em campanhas políticas. É um modus operandi já muito conhecido e que ao meu ver só demonstra claramente que eles não esperavam em momento algum serem apanhados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Fernando Cavalcanti (c) presta depoimento, entre o presidente da CPMI, Carlos Viana, e seu advogado - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI: Fernando Cavalcanti apela ao silêncio e parlamentares apontam negócios suspeitos
O depoente Fernando dos Santos Andrade Cavalcanti, ao lado de seu advogado, na CPMI do INSS: parlamentares questionaram conexão com envolvidos nas fraudes e origem da vida de luxo - Foto: Carlos Moura/Agência Senado CPMI: relator pede a Cavalcanti explicação sobre fortuna acumulada em poucos anos
Fabiano Contarato é autor do PL 1.473/2025, que conta com relatório favorável de Flávio Bolsonaro - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado CCJ pode votar na quarta tempo maior de internação de menores infratores
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h13
13°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
13°

Sensação

3.1 km/h

Vento

86%

Umidade

Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Unimed
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Império
Agro Niederle
Tarzan
Lazzaretti
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicoob
Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
Tarzan
APPATA
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Mercado do povo
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Rádio Municipal
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicredi
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Municípios
Tenente Portela - RS
Prefeitura apresenta Plano Plurianual 2026-2029 em audiência aberta à comunidade
Miraguaí - RS
Polícia Civil investiga homicídio ocorrido em Lajeado Manoelinha
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Seco
Tarzan
Seu Manoel
Império
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
APPATA
Últimas notícias
Há 37 minutos Escolas da Rede Estadual participam de formação sobre Planos de Contingência Escolares para Eventos Climáticos
Há 37 minutos CPMI: Carlos Viana afirma que depoente não consegue explicar enriquecimento
Há 37 minutos CPMI: Fernando Cavalcanti apela ao silêncio e parlamentares apontam negócios suspeitos
Há 4 horas CPMI: relator pede a Cavalcanti explicação sobre fortuna acumulada em poucos anos
Há 4 horas Comissão aprova exame domiciliar para paciente com dificuldade de locomoção
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Meganet
Sicredi
Seco
Sicoob
Unimed
Mecânica Jaime
F&J Santos
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 2 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 1 dia CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 7 dias Motta acelera debate sobre segurança pública e pauta pedidos de urgência para propostas de consenso
4
Há 7 dias Carreta tomba na RSC-472 em Tenente Portela
5
Há 4 dias Governo do Estado destina R$ 2,1 milhões para obras em estabelecimentos de saúde de Redentora, Glorinha e Mostardas
Império
Agro Niederle
APPATA
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Ponto Grill
Seco
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Sala
Sicredi
Tarzan
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Meganet
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Sicredi
Império
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Seco
Sicoob
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados