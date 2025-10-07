WhatsApp

Professora Cledi assume vaga na Câmara após licença de vereador Bruno Belchor

Legislativo

07/10/2025 09h24
Por: Júlio Santos
Foto: Cleiton Figueiredo/ Rádio Líder
Foto: Cleiton Figueiredo/ Rádio Líder

A suplente do PSDB, professora Cledi de Fátima Guterres da Silva, assumiu na segunda-feira, 6, uma cadeira na Câmara de Vereadores de Miraguaí, marcando um momento histórico para o município. Ela é a primeira mulher a integrar o Legislativo Miraguaiense em 2025.

A posse ocorre em razão do pedido de licença de 30 dias feito pelo vereador Bruno Belchor, o mais votado nas últimas eleições municipais.

Com a chegada da professora Cledi, o Legislativo passa a contar com a única representante feminina entre os parlamentares, reforçando a importância da presença e da representatividade das mulheres na política local.

Com informações da Rádio Líder

Professora Cledi assume vaga na Câmara após licença de vereador Bruno Belchor
