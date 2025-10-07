Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel

Um ato solene realizado na manhã de segunda-feira, 6, marcou um momento de emoção e reconhecimento em Vista Gaúcha. Em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, foi descerrada a placa que oficializa o novo nome do local: Centro Administrativo Professor Renato Roque Ruschel.

A homenagem, proposta pelo Poder Executivo e aprovada por unanimidade pela Câmara de Vereadores, reconhece a trajetória e a contribuição do servidor e educador Renato Roque Ruschel, que integrou o governo municipal desde a emancipação político-administrativa do município.

Ao longo de sua vida, o professor Renato teve papel fundamental na estruturação da gestão pública local e no fortalecimento da educação, área à qual dedicou grande parte de sua carreira.

Durante o ato, o prefeito Claudemir José Locatelli destacou o significado histórico da homenagem e o legado do homenageado. “É um momento histórico para o nosso município. O professor Renato deixou um legado extraordinário, não só na parte administrativa, mas também na educação e como ser humano. Ficamos eternamente gratos por tudo o que ele representou. Agora, com esse ato, conseguimos eternizar o seu nome na nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

Emocionado, Locatelli relembrou a convivência com o professor Renato e a influência que ele exerceu sobre sua trajetória pessoal e política. “Ele teve uma influência muito grande na minha vida, como gestor e como cidadão. Lá em 1989, quando Vista Gaúcha ainda dava os primeiros passos como município, ele nos orientava e mostrava o caminho. Era um exemplo de dedicação, seriedade e compromisso com o bem público. Essa homenagem é um reconhecimento justo e merecido”, completou.

Representando a família, Luciano Ruschel, filho do homenageado, agradeceu a iniciativa em nome da mãe, Inês, e dos irmãos Rodrigo e Daniela, destacando a coincidência simbólica da data. “Hoje completam-se exatamente dois anos da partida do pai. É impossível não se emocionar. Ele sempre foi uma pessoa que prezava pelo correto, pelo justo, independentemente de bandeiras políticas. Essa atitude da Prefeitura e da Câmara demonstra respeito e gratidão, e vai inspirar as futuras gerações a conhecerem quem foi ele e o que representou para Vista Gaúcha”, declarou.

O ato contou com a presença de autoridades, servidores municipais, ex-gestores e moradores, além da cobertura da Rádio Verdade FM. O descerramento da placa ocorreu sob aplausos, simbolizando não apenas uma homenagem, mas também o reconhecimento coletivo da comunidade vista-gauchense.

Com o novo nome, o prédio da Prefeitura passa a carregar oficialmente a memória e o legado de um servidor exemplar, educador comprometido com o desenvolvimento e o futuro de Vista Gaúcha.

Quem foi o Professor Renato Roque Ruschel

Renato Roque Ruschel concluiu o curso de Magistério em Itapiranga e formou-se em Letras pela Universidade de Passo Fundo, com licenciatura plena pela UNIJUÍ. Em 2006, graduou-se também em Direito pela URI – Campus de Frederico Westphalen.

Foi professor e diretor da Escola Rural de Bom Plano, e atuou como docente de Português e Inglês no Ginásio Comercial Humberto de Campos, em Vista Gaúcha.

Antes da emancipação do município, exerceu mandato como vereador suplente em Tenente Portela, onde também foi Secretário de Educação por dez anos e diretor da Escola Cenecista de 2º Grau Tenente Portela por cinco anos.

Com a criação de Vista Gaúcha, passou a integrar o governo municipal, sendo titular das Secretarias de Educação e Administração, contribuindo diretamente para a organização da nova gestão pública local.

Autor e pesquisador, foi coautor dos livros “Tenente Portela 1955/1980” e “Compêndio de Orientações ao Professor”, além de editor da Revista Vista Gaúcha (1989–1992) e do livro “Paróquia Nossa Senhora Aparecida — Cinquenta anos celebrando fé e vida”.

Com informações da Radio A Verdade