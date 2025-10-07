WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Fitness
Seu Manoel
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Seco
Mecânica Jaime
Sicoob
Meganet
Folha Popular
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Tarzan
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Niederle
APPATA
Senado Federal

Projeto reserva dinheiro das bets para combater crimes digitais

O Senado analisa um projeto de lei que cria marco legal da cibersegurança e destina mais recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP)...

07/10/2025 09h36
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Proposta em análise na CCJ institui Programa de Segurança Digital e cria autoridade nacional para regular o setor - Foto: Freepik
Proposta em análise na CCJ institui Programa de Segurança Digital e cria autoridade nacional para regular o setor - Foto: Freepik

O Senado analisa um projeto de lei que cria marco legal da cibersegurança e destina mais recursos para o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) aplicar no combate a crime digitais. O PL 4.752/2025 foi proposto pelo senador Esperidião Amin (PP-SC) e está em análise na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

De acordo com o texto, o marco legal da cibersegurança tem como objetivos prevenir, mitigar e responder a incidentes cibernéticos de forma coordenada. O projeto estabelece mecanismos de financiamento estáveis e sustentáveis para as ações de segurança digital, destinando recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Também reserva para essas ações parte da arrecadação de loterias(veja mais abaixo).

O PL 4.752/2025 cria o Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital. Vinculado à União, o plano pode contar com a adesão de estados, Distrito Federal, municípios e organizações do setor privado. O programa tem entre os objetivos:

  • qualificar a investigação e o combate ao crime cibernético;
  • estabelecer planos nacionais, estaduais, distritais e municipais de resiliência cibernética; e
  • integrar ações de setores críticos, como saúde, educação, finanças, energia, telecomunicações, transportes, meio ambiente, defesa e segurança pública.

Financiamento

Pela legislação em vigor, o FNSP não é obrigado a financiar especificamente ações de enfrentamento aos crimes cibernéticos. O PL 4.752/2025 busca suprir essa lacuna e reserva pelo menos 3% dos recursos do fundo a ações de cibersegurança. Entre outras ações, o dinheiro deve ser aplicado em:

  • projetos e programas de modernização tecnológica da administração pública;
  • formação e capacitação de recursos humanos em cibersegurança;
  • apoio à pesquisa e inovação em tecnologias de cibersegurança;
  • centros de resposta e equipes de tratamento de incidentes cibernéticos; e
  • campanhas de educação e conscientização para a sociedade.

O projeto destina 2% dos recursos das bets para custear ações na área de cibersegurança. Pela legislação atual, 82% dos recursos vão para despesas de custeio e manutenção do agente operador das loterias; 6% para a seguridade social; e 12% para outras áreas. O PL 4.752/2025 inclui a cibersegurança nesse rateio, destinando a elas 2% da arrecadação das bets.

“Escalada de incidentes”

Para o senador Esperidião Amin, o Brasil enfrenta “uma escalada de incidentes cibernéticos que afetam a prestação de serviços públicos”. O parlamentar cita como exemplo o vazamento de dados sensíveis de cidadãos, que põe em risco a estabilidade de diversos órgãos e entidades do país.

“Sendo a 10ª maior economia do planeta, o Brasil é praticamente a única entre as 20 maiores do mundo que ainda não consolidou um arcabouço normativo com força de lei para sustentar uma política de Estado nessa área. Trata-se de um passo estratégico e necessário para mitigar riscos cibernéticos estruturais, garantir a integridade das funções públicas essenciais e proteger a sociedade brasileira de danos imensuráveis”, afirma o autor na justificativa do projeto.

Autoridade nacional

O projeto prevê a criação de uma autoridade nacional de cibersegurança. Os integrantes do Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital deverão notificar o órgão sobre a ocorrência de incidentes de cibersegurança considerados relevantes.

De acordo com a proposição, os participantes do programa poderão contar com projetos de capacitação, sistemas de alerta e resposta e iniciativas de cooperação técnica nacional e internacional. Outro benefício seria o acesso prioritário a recursos do FNSP destinados à cibersegurança.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Projeto aprovado nesta terça em 1º turno terá de passar por mais uma votação no colegiado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Identificação de áreas perigosas em aplicativos de navegação avança na CSP
O PL 5.929/2019 foi aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Educação e Cultura - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado Dia Nacional da Capoterapia segue para sanção presidencial
Para o relator, Hamilton Mourão, decreto do governo é inconstitucional, impreciso e fere competência do Congresso - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
18°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
17°

Sensação

3.76 km/h

Vento

48%

Umidade

Unimed
Raffaelli
Meganet
Sicoob
Ipiranga
F&J Santos
Sicredi
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Seu Manoel
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Ponto Grill
Império
Sala
APPATA
Seco
Agro Niederle
Ipiranga
Império
Meganet
Rádio Municipal
Raffaelli
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Mercado do povo
Fitness
F&J Santos
Municípios
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Vista Gaúcha - RS
Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Mercado do povo
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Império
Unimed
Fitness
Ipiranga
Tarzan
Seco
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 18 minutos Identificação de áreas perigosas em aplicativos de navegação avança na CSP
Há 18 minutos Dia Nacional da Capoterapia segue para sanção presidencial
Há 18 minutos Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça
Há 18 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 54 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
Fitness
Seu Manoel
Ipiranga
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
Mecânica Jaime
Seco
Sicoob
Unimed
Tarzan
Mercado do povo
Meganet
Raffaelli
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Agro Niederle
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 22 horas Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
F&J Santos
Raffaelli
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Seu Manoel
Sicredi
APPATA
Império
Hospital Santo Antonio
Sala
Seco
Ipiranga
Sicoob
Ipiranga
Fitness
Lazzaretti
Ponto Grill
Lazzaretti
Unimed
Sala
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicoob
Seco
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Mercado do povo
Agro Niederle
Meganet
Império
Tarzan
Sicredi
F&J Santos
Seu Manoel
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados