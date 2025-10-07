Votação da Consulta Popular já está aberta no Corede Celeiro

A Consulta Popular 2025/2026 está em andamento no Rio Grande do Sul. A votação iniciou na segunda-feira, 6, e segue até a próxima sexta-feira, 10. Os eleitores podem participar pelo WhatsApp, enviando uma mensagem com a palavra “voto” para o número (51) 3210-3260 e seguindo as instruções automáticas da assistente virtual, ou de forma online, no portal oficial da Consulta Popular. É necessário informar o número do título de eleitor.

Além dos meios digitais, alguns municípios disponibilizam pontos de votação presenciais para facilitar a participação da comunidade. Os eleitores devem informar-se junto à sua Prefeitura sobre os locais e horários de atendimento.

Nesta edição, a cédula de votação do Corede Celeiro apresenta três demandas:

1️ - Divulgação Turística

2️ - Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto

3️ - Apoio a Agroindústrias

Cada eleitor da Região Celeiro pode escolher apenas um projeto. As propostas foram definidas durante a Assembleia Regional Ampliada, realizada em 24 de setembro, no município de Três Passos, com a participação de representantes de diversos municípios da região.

O Governo do Estado destinou R$ 2.228.571,43 ao Corede Celeiro neste ciclo. O projeto mais votado receberá 60% do valor total, enquanto o segundo colocado ficará com 40%.

No total, os 28 Coredes do Rio Grande do Sul compartilharão R$ 60 milhões em recursos estaduais.

Conheça as demandas do Corede Celeiro

Divulgação Turística

Tem como objetivo ampliar o fluxo de visitantes na Região Celeiro por meio da Rota do Yucumã e de outros atrativos naturais, impulsionando a economia local. A proposta prevê a produção de imagens com profissionais da área, a instalação de placas turísticas nas rodovias e o reforço da divulgação em mídias digitais e tradicionais.

Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto

Propõe a criação de uma fábrica regional especializada na produção de estruturas e componentes de concreto pré-moldados, como vigas, colunas, lajes e painéis. O objetivo é agilizar obras públicas e privadas, garantindo eficiência, durabilidade e qualidade controlada.

Apoio a Agroindústrias

Prevê subsídios e aquisição de maquinários agrícolas para fortalecer as agroindústrias locais. A iniciativa busca aumentar a capacidade produtiva dos agricultores, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades por não possuírem infraestrutura adequada para armazenamento e beneficiamento de seus produtos.

Sobre a Consulta Popular

Criada em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da população na definição das prioridades regionais do Estado.

O processo permite que os cidadãos indiquem, por meio de votação, quais projetos devem ser contemplados com recursos públicos no exercício seguinte, fortalecendo o desenvolvimento regional de forma democrática e colaborativa.

Com informações da Ascom – Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco