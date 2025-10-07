WhatsApp

Região Celeiro

Votação da Consulta Popular já está aberta no Corede Celeiro

Administração

07/10/2025 09h40
Por: Júlio Santos
Imagem: Divulgação
Imagem: Divulgação

A Consulta Popular 2025/2026 está em andamento no Rio Grande do Sul. A votação iniciou na segunda-feira, 6, e segue até a próxima sexta-feira, 10. Os eleitores podem participar pelo WhatsApp, enviando uma mensagem com a palavra “voto” para o número (51) 3210-3260 e seguindo as instruções automáticas da assistente virtual, ou de forma online, no portal oficial da Consulta Popular. É necessário informar o número do título de eleitor.

Além dos meios digitais, alguns municípios disponibilizam pontos de votação presenciais para facilitar a participação da comunidade. Os eleitores devem informar-se junto à sua Prefeitura sobre os locais e horários de atendimento.

Nesta edição, a cédula de votação do Corede Celeiro apresenta três demandas:
1️ - Divulgação Turística
2️ - Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto
3️ - Apoio a Agroindústrias

Cada eleitor da Região Celeiro pode escolher apenas um projeto. As propostas foram definidas durante a Assembleia Regional Ampliada, realizada em 24 de setembro, no município de Três Passos, com a participação de representantes de diversos municípios da região.

O Governo do Estado destinou R$ 2.228.571,43 ao Corede Celeiro neste ciclo. O projeto mais votado receberá 60% do valor total, enquanto o segundo colocado ficará com 40%.
No total, os 28 Coredes do Rio Grande do Sul compartilharão R$ 60 milhões em recursos estaduais.

Conheça as demandas do Corede Celeiro

Divulgação Turística
Tem como objetivo ampliar o fluxo de visitantes na Região Celeiro por meio da Rota do Yucumã e de outros atrativos naturais, impulsionando a economia local. A proposta prevê a produção de imagens com profissionais da área, a instalação de placas turísticas nas rodovias e o reforço da divulgação em mídias digitais e tradicionais.

Usina Regional de Pré-Moldados de Concreto
Propõe a criação de uma fábrica regional especializada na produção de estruturas e componentes de concreto pré-moldados, como vigas, colunas, lajes e painéis. O objetivo é agilizar obras públicas e privadas, garantindo eficiência, durabilidade e qualidade controlada.

Apoio a Agroindústrias
Prevê subsídios e aquisição de maquinários agrícolas para fortalecer as agroindústrias locais. A iniciativa busca aumentar a capacidade produtiva dos agricultores, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades por não possuírem infraestrutura adequada para armazenamento e beneficiamento de seus produtos.

Sobre a Consulta Popular

Criada em 1998, a Consulta Popular é um instrumento de participação direta da população na definição das prioridades regionais do Estado.

O processo permite que os cidadãos indiquem, por meio de votação, quais projetos devem ser contemplados com recursos públicos no exercício seguinte, fortalecendo o desenvolvimento regional de forma democrática e colaborativa.

Com informações da Ascom – Prefeitura Municipal de Coronel Bicaco

Municípios
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Vista Gaúcha - RS
Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
Últimas notícias
Há 15 minutos Identificação de áreas perigosas em aplicativos de navegação avança na CSP
Há 15 minutos Dia Nacional da Capoterapia segue para sanção presidencial
Há 15 minutos Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça
Há 15 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 51 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
