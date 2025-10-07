WhatsApp

Tenente Portela

Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita

Agricultura

07/10/2025 09h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Conab
Foto: Divulgação Conab
Foto: Divulgação Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Cooperativa Mista dos Povos Indígenas e Agricultores Familiares (Cooperfamiliar), de Tenente Portela, firmaram uma parceria estratégica voltada ao fortalecimento da agricultura familiar indígena na Terra Indígena do Guarita, localizada na região Celeiro do Rio Grande do Sul. O objetivo é ampliar as ações do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) junto às escolas indígenas da região.

A iniciativa segue orientação do presidente da Conab, Edegar Pretto, e foi discutida em reunião realizada na sede da cooperativa, com a presença de técnicos da Companhia. Também participaram o cacique Valdones Joaquim e demais lideranças indígenas — Cirilo Joaquim e Daniela Franciela Salles —, além de representantes das comunidades Kaingang e Guarani. A Cooperfamiliar esteve representada pelos diretores Lucas Fernandes (Guarany), Gilmar Bento (Kaingang) e Valmor Machado Soares.

Durante o encontro, foi definido um cronograma de aquisição de produtos da agricultura familiar indígena para o abastecimento das escolas locais, com a participação das direções escolares e das Associações de Círculo de Pais e Mestres. A ação busca fortalecer o vínculo entre famílias e comunidade escolar, incentivando a participação dos pais, alunos, professores e funcionários em atividades de integração social. 

Além disso, a política pública do Governo Federal reforça o protagonismo das comunidades beneficiadas na definição de demandas e prioridades, promovendo o desenvolvimento local sustentável, com foco em uma alimentação saudável, agroecológica e ambientalmente responsável.

Tenente Portela - RS
Tenente Portela, RS
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
