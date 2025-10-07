WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado Balestrin
Seu Manoel
Folha Popular
Rádio Municipal
Ipiranga
Niederle
Unimed
Meganet
Sala
Império
Mecânica Jaime
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Tarzan
Seco
Sicoob
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Mercado do povo
Raffaelli
Câmara

Carla Dickson reforça a importância da prevenção precoce no combate ao câncer de mama; ouça

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, neste ano, serão registrados 73,6 mil novos casos de câncer de mama. Segundo o Inca, esse é o tip...

07/10/2025 10h13
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima que, neste ano, serão registrados 73,6 mil novos casos de câncer de mama. Segundo o Inca, esse é o tipo de tumor que mais mata mulheres no Brasil, com maior percentual de mortes na faixa etária entre 50 e 69 anos.

Os dados foram divulgados como parte das ações do Outubro Rosa, quando diferentes órgãos públicos e entidades se unem em campanhas por prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.

Na Câmara dos Deputados e no Senado, está prevista uma série de eventos neste mês, como destacou em entrevista à Rádio Câmara a 1ª procuradora-adjunta da mulher, deputada Carla Dickson (União-RN). “O Congresso está iluminado de rosa, nós teremos debates e teremos o lançamento de uma cartilha, juntamente com a Secretaria da Mulher do Senado."

A deputada, que também é médica, explica que a cartilha vai falar do câncer de mama e de cânceres ginecológicos. "Estamos alertando a mulher que não é somente na pós-menopausa que os cânceres estão chegando, eles estão chegando antes".

Papel do Congresso
Carla Dickson destacou o papel do Congresso Nacional em votar leis e fiscalizar as políticas públicas voltadas à prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer de mama.

“O diagnóstico precoce salva vidas. E também as campanhas que estão acontecendo no Brasil inteiro para diminuir o sedentarismo e a obesidade, que são dois fatores de risco extremamente importantes, não só para o câncer de mama, mas para os demais cânceres também”, alertou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Conselho de Ética analisa 14 novos processos contra deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas simplificadas para prevenir incêndio em empresas rurais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
18°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
17°

Sensação

3.76 km/h

Vento

48%

Umidade

Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Império
Seu Manoel
Agro Niederle
APPATA
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
Mercado do povo
Sicoob
Fitness
Sala
Meganet
Império
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado Balestrin
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
APPATA
Fitness
Seu Manoel
Sala
Tarzan
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Municípios
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Vista Gaúcha - RS
Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
Meganet
Sicoob
Império
APPATA
Ipiranga
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Tarzan
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Rádio Municipal
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Seu Manoel
Sala
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Últimas notícias
Há 18 minutos Identificação de áreas perigosas em aplicativos de navegação avança na CSP
Há 18 minutos Dia Nacional da Capoterapia segue para sanção presidencial
Há 19 minutos Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça
Há 19 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 55 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
Ipiranga
Fitness
Unimed
Sala
Raffaelli
Meganet
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
F&J Santos
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
Seu Manoel
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 22 horas Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Unimed
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Seco
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Meganet
Tarzan
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Sala
Rádio Municipal
APPATA
F&J Santos
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados