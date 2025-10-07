WhatsApp

Câmara

Comissão de Trabalho debate regulamentação de aplicativos de transporte de passageiros

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (8) para discutir os impactos ao trabalhador do projeto...

07/10/2025 11h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (8) para discutir os impactos ao trabalhador do projeto do governo ( PLP 12/24 ) de regulamentação dos sistemas de aplicativos de transporte de passageiros. A reunião será realizada às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate foi solicitado pelo deputado Leo Prates (PDT-BA). Ele ressalta que a proposta, que prevê a inclusão de garantias trabalhistas e previdenciárias, dividiu a categoria. “Há motoristas que defendem maior proteção social, mas outros temem perder autonomia e renda. As empresas, por sua vez, pedem mais segurança jurídica e tratamento equilibrado como plataformas intermediadoras”, explica.

Prates destaca também que a cobertura dos aplicativos de transporte ainda é restrita no Brasil. O deputado afirma que levantamento do portal iBahia mostra que, dos 417 municípios baianos, 358 (86%) não possuem operação ativa de transporte por aplicativo, o que evidencia a necessidade de uma discussão ampla sobre o impacto regional e econômico da regulamentação.

Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Vista Gaúcha - RS
Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
Há 19 minutos Identificação de áreas perigosas em aplicativos de navegação avança na CSP
Há 19 minutos Dia Nacional da Capoterapia segue para sanção presidencial
Há 19 minutos Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça
Há 19 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 55 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 22 horas Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
