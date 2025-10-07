WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ponto Grill
Meganet
Seu Manoel
F&J Santos
Mecânica Jaime
Folha Popular
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Unimed
Fitness
Sala
Seco
Niederle
APPATA
Sicoob
Mercado do povo
Ipiranga
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
Império
Câmara

Comissões debatem denúncias sobre reavaliação pericial de pessoas com deficiência

As comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família realizam au...

07/10/2025 11h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Pedro França/Agência Senado
Pedro França/Agência Senado

As comissões de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência; e de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família realizam audiência pública conjunta, na Câmara dos Deputados, para discutir denúncias de descumprimento da Lei 15.157/2025 , que dispensa a reavaliação periódica no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) de pessoas com deficiência permanente e irreversível. A reunião será realizada no plenário 7, às 16 horas.

O debate foi proposto pela deputada Clarissa Tércio (PP-PE). Ela diz que há diversas reclamações de que o INSS estaria exigindo reavaliações médicas de segurados com deficiência, em desacordo com o que determina a legislação.

Clarissa Tércio afirma que a exigência indevida dessas perícias “viola direitos assegurados por lei, gera constrangimento e compromete a efetividade das políticas públicas voltadas à inclusão e à dignidade das pessoas com deficiência”.

A audiência deve reunir representantes do governo federal, do INSS, de entidades da sociedade civil e especialistas da área para discutir medidas que garantam o cumprimento integral da norma e a proteção dos direitos das pessoas com deficiência.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça
Pablo Valadares / Câmara dos Deputados Conselho de Ética analisa 14 novos processos contra deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova medidas simplificadas para prevenir incêndio em empresas rurais
Tenente Portela, RS
Atualizado às 13h07
18°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
17°

Sensação

3.76 km/h

Vento

48%

Umidade

Lazzaretti
Tarzan
Mecânica Jaime
Fitness
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Raffaelli
Seco
Império
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Unimed
APPATA
Agro Niederle
Mercado do povo
Seu Manoel
Tarzan
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Fitness
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Sala
Sicredi
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Raffaelli
Municípios
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Vista Gaúcha - RS
Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
APPATA
Raffaelli
Unimed
Sicredi
Meganet
Agro Niederle
F&J Santos
Sala
Seco
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Ponto Grill
Império
Ipiranga
Últimas notícias
Há 19 minutos Identificação de áreas perigosas em aplicativos de navegação avança na CSP
Há 19 minutos Dia Nacional da Capoterapia segue para sanção presidencial
Há 19 minutos Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça
Há 19 minutos Haddad acredita em negociação para Congresso aprovar MP do IOF
Há 55 minutos Adiada votação de projeto que susta decreto sobre uso de força policial
Tarzan
Fitness
Mercado do povo
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Agro Niederle
F&J Santos
APPATA
Seu Manoel
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seco
Império
Ipiranga
Meganet
Sala
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 22 horas Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Seu Manoel
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Seco
Império
Ponto Grill
Lazzaretti
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Seco
Tarzan
APPATA
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Fitness
Império
Seu Manoel
Ipiranga
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados