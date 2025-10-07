Alberto Fraga defende votação de projetos de segurança até fim do mês; ouça

A Frente Parlamentar da Segurança Pública quer que a Câmara dos Deputados vote, até o fim de outubro, as propostas que os secretários de segurança dos estados consideram prioritárias. Ao todo, são oito projetos com urgência aprovada . Eles podem ser votados diretamente pelo Plenário, sem precisar passar pelas comissões da Casa.

Em entrevista à Rádio Câmara, o coordenador da Frente da Segurança, deputado Alberto Fraga (PL-DF), afirmou que o grupo apoia todos os projetos indicados pelos secretários estaduais.

“Recebi as propostas do presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Segurança, Sandro Avelar, e as levei ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que apoiou a iniciativa. Vamos votar esses projetos até o final de outubro”, adiantou.

Um dos oito projetos com urgência aprovada é o PL 4500/25, de autoria de Alberto Fraga. A proposta aumenta a punição para crimes cometidos por organizações criminosas.

O crime organizado, afirmou Fraga, "monopoliza o gás, a água, a eletricidade, a comida, a construção civil, tudo de que você precisa numa comunidade". Por isso, ele defende penas maiores contra essas organizações.