WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
F&J Santos
Sala
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Mercado Balestrin
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Império
Seco
Ipiranga
Tarzan
Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Folha Popular
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sicoob
Senado Federal

CAE aprova projeto que veda congelamento de gastos do INPI

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, nesta terça-feira (7), projeto que livra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do ...

07/10/2025 16h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Mecias de Jesus relatou o projeto, que segue para o Plenário - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O senador Mecias de Jesus relatou o projeto, que segue para o Plenário - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, nesta terça-feira (7), projeto que livra o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do bloqueio de gastos. O texto precisa ser aprovado em Plenário, que também decidirá sobre a urgência do tema.

A limitação de empenho é um mecanismo usado pelo governo para congelar despesas e equilibrar as contas públicas, quando há o risco de não cumprimento da meta fiscal.

O relator, senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR), apoia o Projeto de Lei Complementar ( PLP) 143/2019 . Segundo ele, garantir o uso de recursos pelo INPI fortalecerá a indústria e a inovação no Brasil, além de levar ao aumento de arrecadação de impostos pelo governo. Sem acesso total aos recursos, a autarquia não registra nem patenteia as produções brasileiras na velocidade adequada, argumenta ele.

— O INPI analisa 500 mil pedidos de marcas por ano de empreendedores nacionais e 25 mil patentes ao ano. O orçamento do INPI é insignificante. É uma autarquia com natureza autossustentável [com receita por meio de taxas de serviço] na qual maior investimento gera retorno direto — disse.

Na média dos últimos três anos, o INPI tem R$ 400 milhões por ano que estão sujeitos à limitação de empenho.

Autor do projeto, o senador Izalci Lucas (PL-DF) afirmou que a lentidão nas patentes leva brasileiros a buscar patentes em outros países.

O relatório foi apresentado no final de setembro. Na ocasião, o presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL), concedeu vista coletiva para os senadores analisarem o texto por mais tempo.

Divergência

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vetará o projeto, caso seja aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo ele, o fortalecimento do INPI deve ser feito de forma mais sistêmica, sem prejudicar a gerência do Poder Executivo sobre o orçamento.

— Neste momento, é fundamental que o governo possa ter essa possibilidade de fazer ou não contingenciamento.

A inclusão do INPI na lista de exceções do congelamento de gastos “liga sinal de alerta na política fiscal” por servir de precedente para outros pedidos do tipo, na avaliação do senador Esperidião Amin (PP-SC).

— Seria a abertura de uma torneira, para não dizer uma cachoeira. Se nós passarmos a legislação sobre isso, todos vão levantar o braço, e eu também quero. Se essa moda pega, eu quero apresentar uma [proposta] generalizada e, para outros, minhas outras atividades.

Atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal livra do congelamento despesas com tecnologia custeadas por fundo próprio e aquelas decididas anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto inclui o INPI na lista, de maneira permanente.

INPI

Criado em 1970, o INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). É responsável por aplicar as normas que regulam a propriedade industrial no país e oferece serviços como:

  • registro de marcas, que garante a empresas o direito exclusivo de usar sua logomarcas, por exemplo;
  • registro de desenhos industriais, que garante a fabricantes o direito exclusivo sobre determinado ornamento, como estampas ou designs;
  • concessão de patentes, que dá o direito temporário sobre uma determinada invenção;
  • averbação de contratos de franquia e transferência de tecnologia, que permite a uma empresa licenciada explorar determinado programa ou produto de outra empresa, por exemplo.

Audiências públicas

A CAE também aprovou nesta terça a realização de audiência sobre quem deve arcar com as perdas de energia na sua distribuição quando a causa não é técnica — quando há furtos (os chamados “gatos”), falta de aparelhos ou erros contábeis, por exemplo. O pedido ( REQ 99/2025 - CAE ) é da senadora Augusta Brito (PT-CE). Assim, a votação do PL 708/2024 , que obriga a União e as empresas de energia a pagarem esses custos, foi adiado.

Os senadores também aprovaram realização de audiência pública sobre projeto que destina parte dos recursos das entidades do Sistema S — como o Senai e o Sesc — à reabilitação profissional de trabalhadores segurados da Previdência Social ( REQ 98/2025 - CAE ). A análise do PL 250/2020 , que estava na pauta, foi igualmente postergada.

Ainda foram adiadas as votações dos seguintes projetos:

  • PL 2.198/2023 , que cria o auxílio-cuidado mensal de R$ 500 para responsáveis por pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) de baixa renda. O projeto, do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), teve relatório favorável da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), mas recebeu pedido de vistas;
  • PL 1.706/2019 , que cria o passe-livre estudantil nacional. O projeto, do senador Izalci Lucas (PL-DF), recebeu relatório favorável do senador Sérgio Petecão (PSD-AC);
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Zenaide propõe novo pacto nacional contra a violência contra a mulher
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Plínio critica possibilidade de desestatização de hidrovias amazônicas
O projeto foi relatado pelo senador Wilder Morais - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Avança inclusão de biogás em incentivo a energia renovável a pequenos produtores
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
17°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
16°

Sensação

3.26 km/h

Vento

61%

Umidade

Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Fitness
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Mercado do povo
APPATA
F&J Santos
Lazzaretti
Ipiranga
Seco
Agro Niederle
Unimed
Sala
Império
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Fitness
Império
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Mercado do povo
Unimed
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Farmácia Central estará fechada temporariamente para mudança de local
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
F&J Santos
Fitness
Mercado Balestrin
Sicredi
Sala
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Raffaelli
Unimed
Ipiranga
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Império
Meganet
Seco
Agro Niederle
Tarzan
Sicoob
Últimas notícias
Há 8 minutos Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos
Há 8 minutos Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional
Há 8 minutos Comissão aprova projeto que prevê profissionais especializados nas equipes de assistência técnica rural
Há 8 minutos Zenaide propõe novo pacto nacional contra a violência contra a mulher
Há 8 minutos Frentes parlamentares lançam manifesto por reajuste do Simples Nacional
Mecânica Jaime
Sala
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Meganet
Ipiranga
Mercado do povo
Seco
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Império
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
APPATA
Sala
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seco
Seu Manoel
Ipiranga
Ipiranga
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Lazzaretti
Império
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seu Manoel
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicoob
Mercado do povo
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ipiranga
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados