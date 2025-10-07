WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
APPATA
Fitness
Tarzan
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Ipiranga
Sala
Seu Manoel
Seco
Unimed
Mecânica Jaime
Niederle
Raffaelli
Folha Popular
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Império
Hospital Santo Antonio
Sicredi
F&J Santos
Senado Federal

Paim: governo instalou sala de situação para avaliar intoxicações por metanol

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ...

07/10/2025 17h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
- Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou que o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, instalou uma sala de situação para acompanhar os casos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas alcoólicas.

A sala de situação é um espaço físico ou virtual em que uma equipe técnica analisa informações sobre uma determinada situação — neste caso, as intoxicações por metanol no país. Em outras palavras, é um espaço de inteligência que monitora sistematicamente um problema específico.

O governo anunciou que essa sala de situação será coordenada pela Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. O grupo deve reunir representantes de diferentes secretarias da pasta, além de representantes da Anvisa e da Fiocruz, entre outras entidades.

Paim lembrou que já foram notificados 59 casos suspeitos, que há 11 casos confirmados em laboratório e oito mortes em análise — sendo uma já atestada em São Paulo. Ele também relatou que a Polícia Federal deflagrou operações em Campinas, Chapecó, Joinville e Poços de Caldas.

— Operações de fiscalização recentes já apreenderam mais de 800 garrafas suspeitas em apenas dois dias em São Paulo. A Polícia Federal deflagrou operações. Cabe garantir a comercialização com segurança, respeitando padrões sanitários — declarou ele.

Racismo

O senador também comentou as denúncias de ameaças racistas, homofóbicas e machistas contra estudantes e professores da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele relatou ter conversado com o reitor dessa universidade, Luciano Schuch, e disse que a Polícia Federal já investiga a atuação de uma célula de origem paulista suspeita de organizar os ataques. Paim manifestou solidariedade à comunidade acadêmica e ressaltou a importância de preservar a universidade como espaço de respeito e diversidade.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Zenaide propõe novo pacto nacional contra a violência contra a mulher
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado Plínio critica possibilidade de desestatização de hidrovias amazônicas
O projeto foi relatado pelo senador Wilder Morais - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado Avança inclusão de biogás em incentivo a energia renovável a pequenos produtores
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
17°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
16°

Sensação

3.26 km/h

Vento

61%

Umidade

Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sala
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
APPATA
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Mercado do povo
Sicredi
Seco
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Sicoob
Raffaelli
Ipiranga
Agro Niederle
Império
Sala
Sicoob
Unimed
Mercado do povo
Seu Manoel
Ponto Grill
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Municípios
Tenente Portela - RS
Farmácia Central estará fechada temporariamente para mudança de local
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Raffaelli
Mecânica Jaime
Tarzan
Seu Manoel
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Fitness
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Sicredi
Meganet
Império
Mercado do povo
Ipiranga
Unimed
Seco
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Rádio Municipal
Últimas notícias
Há 5 minutos Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos
Há 5 minutos Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional
Há 5 minutos Comissão aprova projeto que prevê profissionais especializados nas equipes de assistência técnica rural
Há 5 minutos Zenaide propõe novo pacto nacional contra a violência contra a mulher
Há 5 minutos Frentes parlamentares lançam manifesto por reajuste do Simples Nacional
Sicoob
Agro Niederle
Ipiranga
APPATA
Raffaelli
Sicredi
Sala
Seco
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Tarzan
Lazzaretti
Seu Manoel
Império
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
F&J Santos
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Meganet
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
F&J Santos
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Unimed
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
APPATA
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicredi
Meganet
Império
Agro Niederle
Ponto Grill
Fitness
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
APPATA
Tarzan
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Raffaelli
Sicredi
Império
Meganet
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Seco
Fitness
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados