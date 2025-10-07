WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Folha Popular
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mercado do povo
APPATA
Seco
Mecânica Jaime
Meganet
Hospital Santo Antonio
Niederle
Império
Fitness
Ipiranga
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Tarzan
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Câmara

Comissão aprova projeto que prevê profissionais especializados nas equipes de assistência técnica rural

Sempre que possível, equipes deverão ter agrônomos e médicos veterinários para atender agricultura familiar

07/10/2025 17h58
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2925/25 , pelo qual equipes de assistência técnica rural serão formadas, sempre que possível, por engenheiros agrônomos e médicos veterinários ou zootecnistas, conforme a necessidade.

O texto aprovado altera a Lei 12.188/10 , que instituiu a política e o programa de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar e para a reforma agrária – a Pnater e o Pronater, respectivamente.

O relator, deputado Cobalchini (MDB-SC), recomendou a aprovação da proposta, após ajuste na redação. Ele determinou que todos os profissionais deverão estar registrados nos conselhos de fiscalização das respectivas categoriais.

“Profissionais qualificados promovem tecnologias apropriadas, práticas sustentáveis e ganhos de produtividade, contribuindo para o fortalecimento de um setor responsável por grande parte da produção de alimentos”, disse ele.

“Muitas equipes de extensão rural, especialmente em regiões mais isoladas, não contam hoje com a presença de profissionais especializados, apesar da relevância desse serviço”, ressaltou o autor da proposta, deputado Dal Barreto (União-BA).

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Frentes parlamentares lançam manifesto por reajuste do Simples Nacional
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Conselho de Ética abre processos contra Pollon, Van Hattem e Zé Trovão por ocupação do Plenário
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h07
17°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
16°

Sensação

3.26 km/h

Vento

61%

Umidade

Seu Manoel
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Fitness
Sala
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
Meganet
Seco
Unimed
Sicoob
Império
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Meganet
Raffaelli
APPATA
Sicredi
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Império
Sicoob
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Seu Manoel
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
Farmácia Central estará fechada temporariamente para mudança de local
Tenente Portela - RS
Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Sala
APPATA
Ipiranga
Sicoob
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Mercado do povo
Império
Fitness
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Últimas notícias
Há 9 minutos Anvisa suspende venda de glicose e importação de radiofármacos
Há 9 minutos Comissão aprova projeto que exige uniforme de seleções oficiais nas cores da bandeira nacional
Há 9 minutos Comissão aprova projeto que prevê profissionais especializados nas equipes de assistência técnica rural
Há 9 minutos Zenaide propõe novo pacto nacional contra a violência contra a mulher
Há 9 minutos Frentes parlamentares lançam manifesto por reajuste do Simples Nacional
Raffaelli
Mercado Balestrin
Fitness
Sala
F&J Santos
Meganet
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
Unimed
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Unimed
Raffaelli
Império
Mercado Balestrin
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Seco
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mecânica Jaime
Meganet
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Seu Manoel
Seco
Império
Rádio Municipal
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Ipiranga
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados