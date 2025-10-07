WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Seu Manoel
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Sala
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Folha Popular
Império
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Ponto Grill
APPATA
Niederle
Senado Federal

Izalci alerta para irregularidades no seguro-defeso e fraude na Previdência

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Izalci Lucas (PL-DF) questionou a transferência da gestão do seguro-defeso para o Mi...

07/10/2025 18h32
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (7), o senador Izalci Lucas (PL-DF) questionou a transferência da gestão do seguro-defeso para o Ministério do Trabalho e Emprego, proposta incluída na Medida Provisória (MP) 1.303/2025 , em tramitação no Congresso Nacional. O benefício é pago a pescadores artesanais durante o período em que a atividade é proibida por razões ambientais. Para o senador, a mudança pode comprometer o controle e dificultar investigações sobre irregularidades identificadas no programa.

Izalci explicou que atualmente o seguro-defeso é controlado pelo INSS e pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, O senador relatou que, nesta semana, o ministério cancelou 131.695 licenças de pesca em todo o Brasil, sendo cerca de 100 mil delas no Maranhão, por irregularidades no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP).

— Cem mil pessoas recebendo o seguro-defeso há quantos anos? Quanto representa isso em termos de previdência? E qual é a previdência que aguenta, realmente, um rombo desse tamanho há anos e anos? Então, isso é um assunto que nós vamos tratar na CPMI [do INSS] e vamos tentar também identificar quem é que está por trás de tudo isso — afirmou.

O senador disse haver denúncias de recebimento indevido do benefício por pessoas que não exercem atividade pesqueira e vivem em regiões sem cursos d’água. Haveria ainda relatos de trabalhadores urbanos e domésticos que evitam o registro na carteira de trabalho para não perder o acesso ao seguro-defeso. Izalci chamou a atenção para o impacto fiscal dessas irregularidades na Previdência Social e alertou para o risco de colapso do sistema.

— Estamos vendo um rombo bilionário sendo sustentado pelos recursos da Previdência. O sistema brasileiro não tem poupança; o que entra é o que paga os aposentados. Só que a pirâmide está invertida: cada vez menos trabalhadores e mais aposentados. E agora, além disso, temos fraudes sistemáticas em benefícios como o seguro-defeso — afirmou.

O senador informou que já solicitou dados ao INSS e ao Ministério da Pesca para detalhar o número de beneficiários por município e a existência de infraestrutura hídrica compatível com a atividade pesqueira.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, nesta terça-feira - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Davi anuncia sessão para analisar vetos à Lei de Licenciamento Ambiental e LDO
O Plenário do Senado durante as votações desta terça-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Vai à sanção projeto sobre portabilidade de salário e crédito com juros menores
Para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (C), a pauta da educação é essencial para a agenda do Brasil - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Sistema Nacional de Educação segue para sanção
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
13°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
13°

Sensação

2.42 km/h

Vento

83%

Umidade

Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Seco
Rádio Municipal
Império
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Sicredi
Mercado do povo
Tarzan
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicredi
Império
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
APPATA
Raffaelli
Ipiranga
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Municípios
Miraguaí - RS
Parceria entre município e Coordenadoria Regional busca conter avanço da dengue
Derrubadas - RS
Secretaria de Habitação e Assistência Social participa de reunião regional em Três Passos
Sicredi
Lazzaretti
Império
Sala
Ponto Grill
Sicoob
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Fitness
Seco
Meganet
APPATA
Raffaelli
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Unimed
Últimas notícias
Há 2 minutos Em Brasília, movimentos organizam agenda em defesa da tarifa zero
Há 2 minutos Davi anuncia sessão para analisar vetos à Lei de Licenciamento Ambiental e LDO
Há 36 minutos Vai à sanção projeto sobre portabilidade de salário e crédito com juros menores
Há 36 minutos Dino mantém resolução do CFM que limita tratamento a jovens trans
Há 36 minutos Sistema Nacional de Educação segue para sanção
Raffaelli
Fitness
Seco
Sala
Agro Niederle
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Mercado do povo
Meganet
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Unimed
Rádio Municipal
Tarzan
Império
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Sala
Fitness
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Raffaelli
Seco
F&J Santos
Rádio Municipal
Império
Tarzan
Ipiranga
APPATA
Sicoob
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
Ipiranga
Meganet
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Sicredi
Sala
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicoob
Mercado do povo
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seco
Império
Ponto Grill
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Unimed
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados