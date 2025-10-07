Secretaria de Habitação e Assistência Social participa de reunião regional em Três Passos

A Secretária de Habitação e Assistência Social de Derrubadas, Rosimeri Marques, acompanhada de sua equipe técnica, participou na terça-feira, 7, da Reunião Ordinária das Gestoras Municipais da Assistência Social, realizada na sede da AMUCELEIRO, em Três Passos.

Durante o encontro, foram discutidos temas relevantes relacionados aos repasses financeiros da área social, à organização do IV Seminário Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, além de outros assuntos de interesse dos municípios participantes.

Segundo a secretária Rosimeri Marques, o momento foi de troca de experiências e de fortalecimento das políticas públicas de assistência social, com o objetivo de aprimorar o atendimento às famílias e qualificar as ações sociais desenvolvidas na região.

O evento reforça o compromisso dos municípios com a integração regional e a valorização das políticas públicas voltadas ao bem-estar social das comunidades.