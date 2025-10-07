WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Império
Folha Popular
Ipiranga
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Meganet
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Rádio Municipal
Niederle
Sicredi
Tarzan
Unimed
Fitness
Hospital Santo Antonio
Derrubadas

Secretaria de Habitação e Assistência Social participa de reunião regional em Três Passos

Assistência Social

07/10/2025 18h47
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Secretária de Habitação e Assistência Social de Derrubadas, Rosimeri Marques, acompanhada de sua equipe técnica, participou na terça-feira, 7, da Reunião Ordinária das Gestoras Municipais da Assistência Social, realizada na sede da AMUCELEIRO, em Três Passos.

Durante o encontro, foram discutidos temas relevantes relacionados aos repasses financeiros da área social, à organização do IV Seminário Regional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, além de outros assuntos de interesse dos municípios participantes.

Segundo a secretária Rosimeri Marques, o momento foi de troca de experiências e de fortalecimento das políticas públicas de assistência social, com o objetivo de aprimorar o atendimento às famílias e qualificar as ações sociais desenvolvidas na região.

O evento reforça o compromisso dos municípios com a integração regional e a valorização das políticas públicas voltadas ao bem-estar social das comunidades.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© José Cruz/Agência Brasil Começa em Brasília festival sobre inovação e tecnologia na indústria
Imagem: Divulgação Votação da Consulta Popular já está aberta no Corede Celeiro
Foto: Divulgação Centro Administrativo de Vista Gaúcha recebe o nome do professor Renato Ruschel
DerrubadasDerrubadas - RS Derrubadas
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h07
13°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
12°

Sensação

2.04 km/h

Vento

81%

Umidade

Sicoob
Agro Niederle
Seco
Ipiranga
Sala
F&J Santos
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Meganet
Tarzan
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Mercado do povo
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Império
APPATA
Sicredi
Raffaelli
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Ipiranga
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Tarzan
Unimed
Rádio Municipal
Império
Sala
Municípios
Miraguaí - RS
Parceria entre município e Coordenadoria Regional busca conter avanço da dengue
Derrubadas - RS
Secretaria de Habitação e Assistência Social participa de reunião regional em Três Passos
F&J Santos
Ipiranga
Império
Rádio Municipal
Sicredi
Seco
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Ponto Grill
Lazzaretti
APPATA
Meganet
Últimas notícias
Há 23 minutos Vai à sanção projeto sobre portabilidade de salário e crédito com juros menores
Há 23 minutos Dino mantém resolução do CFM que limita tratamento a jovens trans
Há 23 minutos Sistema Nacional de Educação segue para sanção
Há 23 minutos Jovens querem parceria do Parlamento na defesa de justiça climática na COP30
Há 57 minutos Debate aponta necessidade de investimentos em terapias contra o câncer
Seu Manoel
Império
Fitness
Seco
Ipiranga
Sala
Unimed
Rádio Municipal
Raffaelli
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Seco
Mecânica Jaime
Ipiranga
Fitness
Sala
Unimed
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
APPATA
Império
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Mercado Balestrin
Unimed
Mercado do povo
Sicoob
Sala
Hospital Santo Antonio
APPATA
Fitness
Tarzan
Império
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Lazzaretti
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados