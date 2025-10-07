WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Folha Popular
Tarzan
Meganet
Fitness
Sicoob
Niederle
Sala
Ponto Grill
Seco
Raffaelli
Ipiranga
F&J Santos
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Império
APPATA
Mercado do povo
Sicredi
Unimed
Mecânica Jaime
Esporte e lazer

Governo Leite apoia participação da delegação gaúcha nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), está apoiando a participação da delegação gaúcha nos Jogos Escolares Brasilei...

07/10/2025 19h05
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom RS
Delegação gaúcha conta com 259 integrantes nos Jogos Escolares em Uberlândia (MG) -Foto: Divulgação SEL
Delegação gaúcha conta com 259 integrantes nos Jogos Escolares em Uberlândia (MG) -Foto: Divulgação SEL

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), está apoiando a participação da delegação gaúcha nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, que iniciaram no domingo (5/10) e se estendem até o dia 28 de outubro, em Uberlândia (MG). Para o evento, o governo do Estado investe no futuro dos estudantes-atletas custeando as passagens aéreas e os uniformes, por meio de recursos oriundos da Lei Pelé.

Integram a delegação gaúcha 259 pessoas, entre 209 atletas, 37 técnicos e 13 dirigentes, divididos em 18 modalidades: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, karatê, taekwondo, tênis de mesa, wrestling, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Os atletas do RS, na faixa etária de 12 a 14 anos, selecionados para participar do JEBs 2025 foram classificados no Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (Cergs), organizado pela SEL.

A competição, que reúne estudantes-atletas de 26 estados da federação e do Distrito Federal, é organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) em parceria com o Ministério do Esporte. Os jogos têm como objetivos fomentar a prática de esporte com fins educativos, aumentar o percentual de estudantes esportivamente ativos e promover o intercâmbio socioesportivo e cultural entre os participantes e as comunidades envolvidas.

Nos Jogos da Juventude, em Brasília, o ginasta gaúcho Valentim Garcez recebeu medalha de ouro -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL
Nos Jogos da Juventude, em Brasília, o ginasta gaúcho Valentim Garcez recebeu medalha de ouro -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL


RS ficou entre os melhores do Brasil nos Jogos da Juventude

Os atletas gaúchos brilharam nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, de 10 a 25 de setembro, conquistando medalhas e alcançando resultados inéditos. A SEL levou uma delegação recorde, garantindo passagens aéreas e uniformes aos 208 atletas que representaram o Estado em Brasília. Foram 44 atletas com medalhas na competição.

A SEL investiu mais de R$ 20 milhões em verbas alocadas no esporte escolar e de base, fortalecendo nossos atletas, treinadores e instituições. Os resultados puderam ser vistos na variedade de modalidades em que o Rio Grande do Sul foi representado, 19 das 20 possíveis. Destas, em oito conquistaram medalhas, que somaram 28 ao todo, com nove ouros, seis pratas e 13 bronzes. Os números garantiram o sexto lugar geral para o Rio Grande do Sul no quadro de medalhas da competição.

Os resultados demonstram uma variedade de modalidades em que o Rio Grande do Sul compete, além de um número inédito de representantes, fruto da organização das seletivas e do investimento do Estado na base esportiva do Rio Grande do Sul. Para além das premiações, a participação em competições reforça o papel do esporte na formação de cidadãs e cidadãos focados e comprometidos, dentro e fora do esporte.

Equipe feminina de basquete do RS foi prata nos Jogos da Juventude, em Brasília -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL
Equipe feminina de basquete do RS foi prata nos Jogos da Juventude, em Brasília -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL

Medalhas do Time RS nos Jogos da Juventude 2025

  • Ouro:
    • Kauane Padilha - atletismo (arremesso do peso)
    • Francine de Oliveira - ginástica artística (solo, salto, trave, individual geral e equipes)
    • Isadora Marques - ginástica artística (equipes)
    • Valentim Garcez - ginástica artística (salto)
    • Arthur Bonato - judô (até 50kg)
    • Equipe feminina de vôlei (2º divisão)

  • Prata:
    • Maria Eduarda Pavan - natação (400m medley)
    • Enzo Brida, João Arhur Silva, Filipi Parolo e Mathias Sartor - natação (revezamento 4x50 livre)
    • Isadora Leal - atletismo (3.000m rasos)
    • Pietro Pelizer - judô (até 60kg)
    • Yago de Mello - judô (até 81kg)
    • Equipe feminina de basquete (2ª divisão)

  • Bronze:
    • Maria Eduarda Pavan - natação (200m medley e 200m peito)
    • Mathias Sartor - natação (50m costas)
    • Letícia de Lima - natação (100m costas)
    • Kauane Padilha - atletismo (lançamento do disco)
    • Laura Mallmann - atletismo (800m rasos)
    • Rafael Hoffelder - esgrima (espada)
    • Francine de Oliveira - ginástica artística (barras assimétricas)
    • Valentim Garcez - ginástica artística (solo)
    • Mariana Sartori - ginástica rítmica (bola, maça e individual geral)
    • Equipe mista de judô

Nadadora gaúcha comemora medalha nos Jogos da Juventude, em Brasília -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL
Nadadora gaúcha comemora medalha nos Jogos da Juventude, em Brasília -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL

Texto: Ascom SEL
Edição: Anderson Machado/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafael Ribeiro/CBF Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Encontro discute combate à manipulação de resultados esportivos
© Arte EBC Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
Tenente Portela, RS
Atualizado às 21h07
13°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
13°

Sensação

2.42 km/h

Vento

83%

Umidade

Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Mercado Balestrin
Tarzan
Rádio Municipal
Império
F&J Santos
Sicoob
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mecânica Jaime
Unimed
Seco
Meganet
Sala
Raffaelli
Sicredi
Seu Manoel
Mercado do povo
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Império
Meganet
APPATA
Unimed
Seu Manoel
Mercado do povo
F&J Santos
Lazzaretti
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Municípios
Miraguaí - RS
Parceria entre município e Coordenadoria Regional busca conter avanço da dengue
Derrubadas - RS
Secretaria de Habitação e Assistência Social participa de reunião regional em Três Passos
Seco
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Seu Manoel
Agro Niederle
Sala
Sicredi
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Ipiranga
Império
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Raffaelli
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Últimas notícias
Há 3 minutos Em Brasília, movimentos organizam agenda em defesa da tarifa zero
Há 3 minutos Davi anuncia sessão para analisar vetos à Lei de Licenciamento Ambiental e LDO
Há 37 minutos Vai à sanção projeto sobre portabilidade de salário e crédito com juros menores
Há 37 minutos Dino mantém resolução do CFM que limita tratamento a jovens trans
Há 37 minutos Sistema Nacional de Educação segue para sanção
Ipiranga
Mecânica Jaime
Raffaelli
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Seco
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Império
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Meganet
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Seu Manoel
Agro Niederle
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
F&J Santos
Meganet
Ipiranga
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
Sicredi
Agro Niederle
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Lazzaretti
Império
Mercado do povo
F&J Santos
Seu Manoel
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Meganet
Sala
Seco
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados