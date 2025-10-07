WhatsApp

Meio Ambiente

Capacitação em licenciamento ambiental da Semae chega à Serra Catarinense

Foto: Semae/DivulgaçãoO município de Lages, na Serra Catarinense, recebe no dia 20/10, a próxima edição do Programa de Capacitação em Meio Ambiente...

07/10/2025 19h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Semae/Divulgação

O município de Lages, na Serra Catarinense, recebe no dia 20/10, a próxima edição do Programa de Capacitação em Meio Ambiente – Fortalecimento do Licenciamento Ambiental e Gestão Ambiental do Impacto Local. A nova edição da capacitação será realizada na CDL Lages. As inscrições e a programação completa podem ser acessadas clicando aqui.

O treinamento, promovido pela Secretaria do Meio Ambiente, por meio do Consema, em parceria com a Federação Catarinense dos Municípios (Fecam), é voltado aos profissionais dos municípios da Associação dos Municípios da Serra Catarinense (Amures), Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina (Amplasc) e Associação de Municípios da Região do Contestado (Amurc).

O Programa de Capacitação em Meio Ambiente visa fortalecer e qualificar tecnicamente a atuação dos órgãos ambientais, como base para a cooperação e o desenvolvimento sustentável do Estado de Santa Catarina por meio da atualização dos conhecimentos em Licenciamento Ambiental e orientação da atuação dos municípios em Gestão Ambiental de Impacto Local, conforme os critérios normativos vigentes.

“As capacitações buscam fortalecer o ecossistema ambiental, tornando os profissionais mais preparados e com maior segurança jurídica. Esse aprimoramento beneficia a economia, a sociedade e o meio ambiente, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do estado”, destaca o secretário da Semae, Emerson Stein.

Entre o público-alvo estão prefeitos, secretários municipais, presidentes de fundações e representantes de conselhos ambientais, técnicos e gestores de órgãos públicos estaduais e municipais da área ambiental, além de consultores externos e gestores ambientais do setor privado.

Apoiam a iniciativa, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (CREA-SC), Conselho Regional de Química de Santa Catarina (CRQ-SC) e a Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (FACISC).

Serviço
O quê:Capacitação em Meio Ambiente
Onde:CDL Lages, Praça Vidal Ramos Sênior, 316-390, Centro, Lages/SC;
Como:Inscrições e programação no site https://www.sympla.com.br/evento/programa-de-capacitacao-em-meio-ambiente-lages/3008360?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com&referrer=www.google.com&referrer=www.google.com

