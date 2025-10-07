WhatsApp

Folha Popular
Agricultura

Agricultor familiar: saiba como obter documentos da Epagri/Ciram para comprovar prejuízos causados por ventos e tempestades

Fenômenos meteorológicos severos, como chuvas intensas, ocorrem com mais frequência na primavera e no verão (Foto: Aires Mariga / Epagri)A chegada ...

07/10/2025 19h43
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Fenômenos meteorológicos severos, como chuvas intensas, ocorrem com mais frequência na primavera e no verão (Foto: Aires Mariga / Epagri)

A chegada da primavera e do verão eleva a probabilidade de ocorrência de fenômenos meteorológicos severos em Santa Catarina, como ventos fortes e  chuvas  intensas. Nessas situações, agricultores acabam necessitando com mais frequência de documentações que comprovem ocorrências atmosféricas para acionamento de seguros, reivindicações de ajuda pública ou ainda para planejar medidas de prevenção. 

Nestas situações, as famílias agricultoras, bem como outros interessados, encontram no site da  Epagri/Ciram  a documentação necessária. Basta acessar o link “ Solicitação de laudos e dados ambientais ”. Para chegar ao link, o leitor deve clicar no menu principal “Serviços” e depois em “Laudos e dados ambientais”. 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O que o leitor vai encontrar

No link “Laudos e Dados Ambientais” é possível solicitar e acessar diferentes tipos de documentos relacionados ao clima e ao meio ambiente.

Entre eles:

Dados horários brutos, disponíveis em “Download dados ”: são registros coletados continuamente pela rede de estações de monitoramento ambiental da Epagri/Ciram. Estão disponíveis para download imediato dados referentes aos últimos 24 meses completos.

Laudo Técnico : é um documento elaborado por especialista, com análise da condição ambiental para um determinado período. Serve para comprovar ocorrência de fenômenos climáticos, por exemplo, ventos muito fortes ou tempestades. O interessado vai precisar enviar um e-mail à Epagri/Ciram com uma série de informações detalhadas no link. Além dos dados, agricultores familiares precisam enviar cópia do extrato DAP ativo. O serviço é gratuito para agricultores familiares e terá custo para instituições. 

Declaração de Dados : é um documento assinado por profissional de meteorologia, com a série temporal do dado solicitado, confirmando a verificação e validação dos dados. A declaração também será solicitada via e-mail, que deve trazer as informações listadas. O serviço tem custo para o solicitante. 

Série Temporal : é o envio de dados brutos monitorados pela rede de monitoramento, em planilha eletrônica, mostrando como variaram as condições (chuva, vento, etc.) ao longo do tempo. Da mesma forma que os outros serviços, exige solicitação por e-mail, detalhando os  dados  exigido, e com cobrança.  No caso de pesquisas acadêmicas, além do preenchimento, é necessário o envio de ofício em papel timbrado e assinado pelo orientador ou coordenador do curso.

É muito importante para agricultores:

1. Comprovar danos: após uma tempestade ou ventania, é comum que agricultores necessitam provar que houve evento climático que danificou plantações, estruturas ou colheitas, seja para seguro rural, para obter auxílio governamental ou para reivindicações junto a fornecedores ou parceiros. Essas provas podem consistir em fotos ou vídeos dos estragos captados imediatamente após a ocorrência do fenômeno meteorológico extremo. 

2. Planejar ações preventivas: com acesso às séries históricas de vento, chuva ou outros elementos, pode-se avaliar padrões de ocorrência de eventos extremos, e isso ajuda a decidir onde investir em proteção (ex: quebra-ventos, coberturas, drenagem).

3. Definir calendário agrícola: dados de chuva e temperaturas ajudam a decidir épocas melhores de semeadura, aplicação de defensivos ou colheita, evitando prejuízos em épocas de risco.

4. Segurança jurídica: laudos e declarações técnicas assinadas por profissionais especialistas garantem respaldo formal. Em casos de disputa, seguros ou requerimentos legais, esse respaldo é essencial.

Os meteorologistas alertam que a  primavera e o verão são estações marcadas por:

Aumento na intensidade das chuvas e possibilidade de tempestades isoladas, que podem causar alagamentos e erosões.

Ventos mais fortes, que podem derrubar estruturas, destelhar, causar danos a estufas ou silos.

Risco de granizo, que pode destruir folhagem e danificar colheitas em poucas horas.

Os serviços prestados pela Epagri/Ciram aos agricultores catarinenses consistem em laudos ou dados confiáveis, elaborados de forma rápida e por equipe de profissionais da meteorologia. Os serviços usam dados recentes e fazem a validação técnica dos acontecimentos, com análise minuciosa das condições ambientais relacionadas a datas ou períodos solicitados.  

Para acessar os serviços os agricultores podem  clicar aqui  ou apontar a câmera do celular para o QR Code abaixo: 

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Em seguida é preciso escolher o tipo de documento ou declaração que precisa (Laudo Técnico, Declaração de Dados, Série Temporal ou Dados Brutos), bem como verificar as normas e procedimentos para solicitação. Alguns documentos têm custo, dependendo da complexidade ou do uso. 

Dicas práticas

  • Ao registrar dano de tempestade ou vendaval, anote local, hora e, se possível, tire fotos para ajudar na análise do laudo.
  • Guarde boletins meteorológicos daquela época também, eles podem complementar o laudo.
  • Informe-se sempre com seguro rural ou órgãos públicos sobre quais documentos eles aceitam como prova, para garantir o uso do laudo técnico ou declaração da Epagri/Ciram.
  • Com esta iniciativa, a Epagri/Ciram oferece uma ferramenta valiosa para que agricultores protejam sua produção, façam planejamento inteligente e tenham respaldo formal em casos de prejuízo. 

Por: André Farias, estudante de jornalismo, bolsista Fapesc – Epagri/Ciram

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

