Câmara vai votar semanalmente projetos sobre segurança pública, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a aprovação nesta terça-feira (7) de propostas relacionadas à segurança pública e afirmou que a votação de textos sobre o tema deve acontecer semanalmente em Plenário. "É a Câmara dos Deputados, cada vez mais, assumindo seu compromisso com a segurança pública do País", disse.

Segundo ele, a Câmara seguirá "sempre semanalmente" com propostas que ajudem a melhorar os números da segurança e a diminuir os índices de violência. "Para que o Parlamento possa ser mais um aliado contra o crime organizado", declarou.

Projetos aprovados

Na sessão de hoje do Plenário, foram aprovados dois projetos de lei sobre o tema: