WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Império
Folha Popular
Seco
APPATA
Lazzaretti
Sala
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Niederle
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Raffaelli
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Senado Federal

Relator de MP quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’

O senador Fernando Farias (MDB-AL) manifestou preocupação com a efetiva chegada de auxílio aos pequenos produtores rurais prejudicados pelo "tarifa...

08/10/2025 00h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Fernando Farias é o relator da medida provisória que socorre as empresas brasileiras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Fernando Farias é o relator da medida provisória que socorre as empresas brasileiras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Fernando Farias (MDB-AL) manifestou preocupação com a efetiva chegada de auxílio aos pequenos produtores rurais prejudicados pelo "tarifaço" imposto pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. Ele é o relator da comissão de senadores e deputados federais que analisa a medida provisória que instituiu o Plano Brasil Soberano ( MP 1.309/2025 ).

Farias expressou sua preocupação nesta terça-feira (7), durante audiência pública promovida pela comissão. Ele disse que entrou em contato com o Banco do Nordeste, por conta da capilaridade dessa instituição, para discutir a implementação desse auxílio. Também informou que pediu o apoio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

— A medida provisória do governo foi muito boa e nós temos dinheiro para proporcionar isso [a ajuda aos pequenos produtores rurais]. Agora, como chegar no pequeno produtor rural? — questionou o senador.

A MP 1.309/2025, que foi editada pela Presidência da República em agosto, tem o objetivo de socorrer as empresas prejudicadas pelas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros. Entre as várias ações previstas nessa medida provisória está a abertura de uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para exportadores.

A audiência pública desta terça-feira foi a terceira promovida pela comissão mista (que leva esse nome por ser composta tanto por senadores como por deputados federais). Desta vez participaram do debate representantes dos setores da agricultura, da indústria e de serviços.

Burocracia

Um dos principais pontos discutidos na audiência desta terça-feira foi a dificuldade de acesso ao crédito e ao financiamento.

Ao comentar a situação da apicultura, o assessor técnico da CNA Guilherme Rios citou como obstáculos a informalidade da atividade, a falta de documentação e a dificuldade de comprovação econômica. Ele declarou que é necessária a desburocratização dos processos em questão.

— Precisamos desburocratizar o acesso, para fazer com que o produtor precise de menos comprovações que outras cadeias produtivas, dada a sua fragilidade, para apresentar nos bancos — argumentou ele.

Guilherme Coelho, presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados (Abrafrutas), reforçou o pedido de agilidade nos processos.

— Precisamos de ação em relação aos exportadores. Que possamos ampliar o crédito nos bancos e financiar novos custeios — defendeu ele.

Além disso, Coelho destacou que o setor de frutas envolve o pequeno produtor que atua no Nordeste.

As dificuldades criadas pelos processos burocráticos também foram mencionadas pelo diretor-executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Jairo Gund. Para ele, apesar de a medida provisória ser um passo importante, "o desafio é superar a burocracia do acesso".

Redirecionamento das exportações

Outro problema citado durante a audiência foi a dificuldade de redirecionar as exportações para outros países, já que muitos produtos são desenvolvidos especificamente para o mercado dos Estados Unidos.

Mario Sergio Telles, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), ressaltou a queda nas exportações da indústria, que caíram mais de 20% em agosto e setembro na comparação com o mesmo período de 2024. Ele disse que, mesmo sem perecibilidade, como no caso das frutas, existe a dificuldade de redirecionamento do mercado.

— No setor de calçados, o calçado é produzido especificamente para um mercado. Não se consegue, simplesmente, redirecionar. No setor de veículos, a peça é para o carro montado nos Estados Unidos, e não para o carro montado no México da mesma montadora — explicou Telles.

Quanto ao setor de frutas, Guilherme Coelho lembrou que a variedade de uva exportada para os Estados Unidos é diferente daquela enviada à Europa, o que significa, segundo ele, que "não adianta jogar essa fruta para a Europa". Ele fez um alerta: sem poder vender frutas para o mercado americano, o Brasil não consegue competir com países como o Peru ou o Chile, que não sofrem com a taxação, gerando o risco de desemprego e de as frutas apodrecerem no campo.

Paulo Roberto Pupo, da Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente (Abimci), descreveu a situação de seu setor como grave, apontando um "derretimento” das vendas. Ele destacou que seus produtos foram desenvolvidos para o mercado dos Estados Unidos, incluindo "a cerquinha que fica na frente das casas americanas, que está taxada a 50%". Pupo pediu apoio político urgente para que haja uma negociação, pois o mercado exige "sinais para ter confiabilidade".

O presidente da comissão mista, o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP), disse acreditar no diálogo entre o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o secretário de Estado americano Marco Rubio. Eles vão liderar as discussões entre Brasil e Estados Unidos sobre o "tarifaço" imposto por Donald Trump.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Ao lado do presidente Davi Alcolumbre, a procuradora da Mulher, Augusta Brito, apresentou o requerimento - Foto: MMULLER Sessão especial vai celebrar o lançamento do programa Zap Delas
O projeto foi relatado pelo senador Jader Barbalho - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Aprovada transferência da capital do país para Belém durante a COP 30
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, nesta terça-feira - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Davi anuncia sessão para analisar vetos à Lei de Licenciamento Ambiental e LDO
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Parcialmente nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
12°

Sensação

2.53 km/h

Vento

87%

Umidade

Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Seco
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Seu Manoel
Meganet
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Ipiranga
Sicredi
Mercado do povo
APPATA
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Fitness
Tarzan
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Lazzaretti
Império
Agro Niederle
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Municípios
Miraguaí - RS
Parceria entre município e Coordenadoria Regional busca conter avanço da dengue
Derrubadas - RS
Secretaria de Habitação e Assistência Social participa de reunião regional em Três Passos
Fitness
Mecânica Jaime
F&J Santos
Seco
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Seu Manoel
Ponto Grill
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Sala
Império
Raffaelli
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
APPATA
Unimed
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 39 segundos Câmara aprova projeto que regulamenta profissão de motorista de ambulância
Há 42 segundos Câmara aprova em 2º turno PEC que regulamenta aposentadoria dos agentes de saúde e de combate a endemias
Há 45 segundos Sessão especial vai celebrar o lançamento do programa Zap Delas
Há 47 segundos Aprovada transferência da capital do país para Belém durante a COP 30
Há 50 segundos Relator de MP quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’
APPATA
Mercado do povo
Meganet
Sicredi
Raffaelli
Império
Fitness
F&J Santos
Seco
Tarzan
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Unimed
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ipiranga
Império
Sala
Tarzan
Seco
APPATA
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Mercado do povo
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Sicoob
Lazzaretti
Agro Niederle
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Império
Tarzan
Ipiranga
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados