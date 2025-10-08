WhatsApp

Senado Federal

Aprovada transferência da capital do país para Belém durante a COP 30

O projeto de lei que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém durante a realização da COP 30, entre 11 e 21 de novembro, foi aprovad...

08/10/2025 00h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O projeto foi relatado pelo senador Jader Barbalho - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
O projeto foi relatado pelo senador Jader Barbalho - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado

O projeto de lei que transfere simbolicamente a capital do Brasil para Belém durante a realização da COP 30, entre 11 e 21 de novembro, foi aprovado pelo Plenário do Senado nesta terça-feira (7). O projeto ( PL 358/2025 ), que contou com o parecer favorável do Jader Barbalho (MDB-PA), segue para a sanção do presidente da República.

A COP 30 é a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá em Belém. O evento reúne líderes de vários países para discutir a crise climática global, tratando de temas como a redução das emissões dos gases do efeitos estufa e a proteção da Amazônia. Será a primeira vez que o Brasil sediará a conferência.

De acordo com o projeto, da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG), a capital do Brasil — papel que cabe a Brasília desde 1960 — será transferida, simbolicamente, para a cidade de Belém durante a COP 30.

O texto prevê que, nesse período, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário poderão se instalar nessa cidade. Também prevê que os atos e despachos do presidente da República e dos ministros de Estado, assinados no período, terão o registro da cidade de Belém.

O Poder Executivo terá de regulamentar as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias à transferência temporária da sede do governo federal.

Para Jader Barbalho, o projeto “homenageia não apenas o grande evento internacional sediado no Brasil, como a Amazônia e a cidade de Belém, bem como permite que o Congresso Nacional destaque a importância dos temas que lá serão debatidos”.

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) manifestou apoio ao projeto, que considera um chamado à responsabilidade diante dos "desafios históricos e estruturais" da Amazônia.

— Que esse gesto não se limite ao campo do simbolismo. Que essa mudança momentânea da sede dos três Poderes represente, de fato, uma guinada no olhar do Brasil para a região Norte, para o Pará, para as populações amazônicas.

Por sua vez, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) propôs a criação da Comissão da Amazônia no Senado.

— Está na hora de o Senado dar um aceno à COP — declarou ela.

Apesar de destacar o simbolismo da iniciativa, o senador Eduardo Girão (Novo-CE) votou contra o projeto. Ele criticou o custo da mudança temporária e previu que o Legislativo será esvaziado ao participar de um "palco de eventos".

— A proposta não tem efeito prático. Serve apenas para uma encenação política (...) sem retorno efetivo para a população.

Outro parlamentar que se declarou contrário à proposta foi o senador Cleitinho (Republicanos-MG).

VEJA TAMBÉM
Ao lado do presidente Davi Alcolumbre, a procuradora da Mulher, Augusta Brito, apresentou o requerimento - Foto: MMULLER Sessão especial vai celebrar o lançamento do programa Zap Delas
O senador Fernando Farias é o relator da medida provisória que socorre as empresas brasileiras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Relator de MP quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, nesta terça-feira - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Davi anuncia sessão para analisar vetos à Lei de Licenciamento Ambiental e LDO
Municípios
Miraguaí - RS
Parceria entre município e Coordenadoria Regional busca conter avanço da dengue
Derrubadas - RS
Secretaria de Habitação e Assistência Social participa de reunião regional em Três Passos
Últimas notícias
Há 42 segundos Câmara aprova projeto que regulamenta profissão de motorista de ambulância
Há 45 segundos Câmara aprova em 2º turno PEC que regulamenta aposentadoria dos agentes de saúde e de combate a endemias
Há 48 segundos Sessão especial vai celebrar o lançamento do programa Zap Delas
Há 50 segundos Aprovada transferência da capital do país para Belém durante a COP 30
Há 53 segundos Relator de MP quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados