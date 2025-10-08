WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Ipiranga
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Sala
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Niederle
Seco
Raffaelli
APPATA
Fitness
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Império
Folha Popular
Mercado do povo
Lazzaretti
Senado Federal

Sessão especial vai celebrar o lançamento do programa Zap Delas

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar o lançamento do programa Zap Delas. O requerimento para a solenidade ( RQS 716/2025 ), apro...

08/10/2025 00h26
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Ao lado do presidente Davi Alcolumbre, a procuradora da Mulher, Augusta Brito, apresentou o requerimento - Foto: MMULLER
Ao lado do presidente Davi Alcolumbre, a procuradora da Mulher, Augusta Brito, apresentou o requerimento - Foto: MMULLER

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar o lançamento do programa Zap Delas. O requerimento para a solenidade ( RQS 716/2025 ), aprovado nesta terça-feira (7), foi apresentado pela procuradora da Mulher no Senado, senadora Augusta Brito (PT-CE). A data da sessão ainda será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).

O programa Zap Delas, segundo Augusta, surge como uma ferramenta estratégica para modernizar o atendimento da Procuradoria Especial da Mulher do Senado, garantindo canal direto via WhatsApp para recebimento de denúncias, com acolhimento humanizado, atendimento rápido e encaminhamento de casos de violência política contra mulheres.

O fluxo de atendimento integra a procuradoria à Delegacia do Senado e à Ouvidoria do Senado, além de articulação com procuradorias da mulher estaduais e municipais. De acordo com a senadora, o Zap Delas é inspirado em uma experiência semelhante da Assembleia Legislativa do Ceará.

A senadora lembrou que a procuradoria tem a missão de receber, examinar e encaminhar denúncias de violência e discriminação contra a mulher, bem como zelar pela defesa dos seus direitos. No exercício dessas competências, ressaltou Augusta, a procuradoria tem desenvolvido projetos que fortalecem a democracia e ampliam a proteção institucional às mulheres, especialmente em situações de violência política de gênero.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O projeto foi relatado pelo senador Jader Barbalho - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Aprovada transferência da capital do país para Belém durante a COP 30
O senador Fernando Farias é o relator da medida provisória que socorre as empresas brasileiras prejudicadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Relator de MP quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’
O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, nesta terça-feira - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado Davi anuncia sessão para analisar vetos à Lei de Licenciamento Ambiental e LDO
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h07
12°
Parcialmente nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
12°

Sensação

2.53 km/h

Vento

87%

Umidade

Agro Niederle
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Tarzan
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Lazzaretti
APPATA
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Império
Sicoob
Meganet
Unimed
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Mercado do povo
Unimed
Meganet
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sicredi
Raffaelli
Ipiranga
Fitness
Sala
Sicoob
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Império
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Municípios
Miraguaí - RS
Parceria entre município e Coordenadoria Regional busca conter avanço da dengue
Derrubadas - RS
Secretaria de Habitação e Assistência Social participa de reunião regional em Três Passos
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Império
Meganet
Mercado do povo
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Sala
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Seco
Agro Niederle
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Ipiranga
APPATA
Últimas notícias
Há 45 segundos Câmara aprova projeto que regulamenta profissão de motorista de ambulância
Há 48 segundos Câmara aprova em 2º turno PEC que regulamenta aposentadoria dos agentes de saúde e de combate a endemias
Há 51 segundos Sessão especial vai celebrar o lançamento do programa Zap Delas
Há 53 segundos Aprovada transferência da capital do país para Belém durante a COP 30
Há 56 segundos Relator de MP quer soluções para pequenos exportadores afetados por ‘tarifaço’
Sala
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado do povo
Ipiranga
F&J Santos
Seu Manoel
Rádio Municipal
Unimed
Mais lidas
1
Há 3 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 2 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 4 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 1 dia Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 3 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Império
Ipiranga
Seu Manoel
Tarzan
Fitness
Sicredi
Sicoob
Sala
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Lazzaretti
Ipiranga
Agro Niederle
Meganet
Seco
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Raffaelli
Ipiranga
Seco
Tarzan
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Sala
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Agro Niederle
Império
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados