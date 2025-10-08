Sessão especial vai celebrar o lançamento do programa Zap Delas

O Senado vai promover uma sessão especial para celebrar o lançamento do programa Zap Delas. O requerimento para a solenidade ( RQS 716/2025 ), aprovado nesta terça-feira (7), foi apresentado pela procuradora da Mulher no Senado, senadora Augusta Brito (PT-CE). A data da sessão ainda será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa (SGM).

O programa Zap Delas, segundo Augusta, surge como uma ferramenta estratégica para modernizar o atendimento da Procuradoria Especial da Mulher do Senado, garantindo canal direto via WhatsApp para recebimento de denúncias, com acolhimento humanizado, atendimento rápido e encaminhamento de casos de violência política contra mulheres.

O fluxo de atendimento integra a procuradoria à Delegacia do Senado e à Ouvidoria do Senado, além de articulação com procuradorias da mulher estaduais e municipais. De acordo com a senadora, o Zap Delas é inspirado em uma experiência semelhante da Assembleia Legislativa do Ceará.

A senadora lembrou que a procuradoria tem a missão de receber, examinar e encaminhar denúncias de violência e discriminação contra a mulher, bem como zelar pela defesa dos seus direitos. No exercício dessas competências, ressaltou Augusta, a procuradoria tem desenvolvido projetos que fortalecem a democracia e ampliam a proteção institucional às mulheres, especialmente em situações de violência política de gênero.