Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita

Na terça-feira, 7 , durante o quinto dia da Novena de Nossa Senhora Aparecida, realizada na Matriz Nossa Senhora Aparecida, em Tenente Portela, os fiéis receberam uma grande notícia: o bispo diocesano, Dom Antônio Carlos, aprovou a criação de uma nova paróquia que reunirá as comunidades dos municípios de Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

O pedido formal foi entregue ao bispo pelo pároco Padre Luiz Afonso, acompanhado de atas e documentos elaborados pelas comunidades locais. A proposta, já apreciada e aprovada pelo Conselho Diocesano, tem como objetivo fortalecer a presença pastoral nas duas cidades e promover maior unidade religiosa entre elas.

Durante a celebração, Dom Antônio Carlos destacou a importância da iniciativa para a expansão da missão evangelizadora e informou que o primeiro passo será a implantação de uma Quase-Paróquia, etapa preparatória para a criação definitiva da nova paróquia. A instalação oficial da Quase-Paróquia está marcada para o dia 14 de novembro, durante as festividades de Santa Isabel, ocasião em que o bispo estará presente para conceder sua bênção.

Na mesma cerimônia, foi anunciado que o Cônego Alexander Mello Jaeger, atualmente vigário na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, será designado como o pároco responsável pela nova paróquia. Ele terá a missão de estruturar, implantar e acompanhar o desenvolvimento das ações pastorais nas comunidades de Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

A partir de novembro, o Cônego Alexander passará a atender as duas localidades, com sede provisória próxima à Igreja Santa Isabel, em Barra do Guarita, onde será montada uma estrutura para as atividades religiosas.

Com a criação da nova paróquia, espera-se o fortalecimento dos vínculos comunitários e o crescimento da fé na região, marcando um novo capítulo na caminhada religiosa de Vista Gaúcha e Barra do Guarita.

Com informações da Radio A Verdade