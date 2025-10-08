WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Fitness
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Seco
Raffaelli
Unimed
Lazzaretti
Mercado do povo
Ipiranga
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Rádio Municipal
F&J Santos
APPATA
Niederle
Império
Tarzan
Mercado Balestrin
Meganet
Sicoob
Seu Manoel
Folha Popular
Economia

Poupança tem retirada líquida de R$ 15 bilhões em setembro

Rendimentos creditados nas contas somam R$ 6,4 bilhões, diz BC

08/10/2025 11h23
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

O saldo da aplicação na caderneta de poupança caiu em setembro, com registro de mais saques do que depósitos. As saídas superaram as entradas em R$ 15 bilhões, de acordo com relatório divulgado nesta quarta-feira (8) pelo Banco Central (BC).

No mês passado, foram aplicados R$ 356,6 bilhões, contra saques da ordem de R$ 371,6 bilhões. Os rendimentos creditados nas contas de poupança somaram R$ 6,4 bilhões. O saldo da poupança é pouco mais de R$ 1 trilhão.

Trata-se do terceiro mês seguido de resultado negativo na poupança. Os quatro primeiros meses do ano também foram de retiradas, seguidos dos meses de maio e junho com entradas líquidas. No acumulado de 2025, a caderneta tem resgate líquido de R$ 78,5 bilhões.

Nos últimos anos, a caderneta vem registrando mais saques que depósitos. Em 2023 e 2024, as retiradas líquidas da poupança foram R$ 87,8 bilhões e R$ 15,5 bilhões, respectivamente.

Entre as razões para os saques está a manutenção da Selic – a taxa básica de juros – em alta, o que estimula a aplicação em investimentos com melhor desempenho.

Em julho, o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC interrompeu o ciclo de aumento de juros após sete altas seguidas na Selic e, desde então, vem mantendo a taxa em 15% ao ano .

O objetivo da autoridade monetária é garantir que a meta da inflação, de 3%, seja alcançada. Quando o Copom aumenta a taxa básica de juros, a finalidade é conter a demanda aquecida, e isso causa reflexos nos preços porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança.

Até agosto, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - considerado a inflação oficial do país – acumula alta de 5,13% em 12 meses.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/ Agência Braasil. Haddad anuncia acordo para votar MP que substitui aumento do IOF
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo Brasileiros têm R$ 10,4 bilhões em valores esquecidos para resgatar
© Joédson Alves/Agência Brasil Governo restringe antecipação de saque-aniversário do FGTS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 12h08
20°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
20°

Sensação

2.8 km/h

Vento

58%

Umidade

Seu Manoel
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Império
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Lazzaretti
Raffaelli
Seco
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Agro Niederle
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Império
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicredi
Raffaelli
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Mercado do povo
Sicoob
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Sicoob
Seu Manoel
Sala
APPATA
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Sicredi
F&J Santos
Ipiranga
Meganet
Agro Niederle
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Império
Mercado do povo
Últimas notícias
Há 21 minutos Programa para reduzir fila de espera por especialistas no SUS agora é lei
Há 58 minutos Relator defende resposta rápida à sociedade sobre adulteração de bebidas; ouça
Há 58 minutos Governo autoriza nomeação de 459 aprovados na 1ª edição do CPNU
Há 58 minutos Estado reduz em 39% o tempo médio de espera por consulta em reumatologia no Rio Grande do Sul
Há 58 minutos Comissão temporária começa a debater a atualização do Código Civil
Mercado Balestrin
Fitness
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Tarzan
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Seco
Império
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Sicoob
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Agro Niederle
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
Meganet
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ipiranga
APPATA
Rádio Municipal
Unimed
Tarzan
Império
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Seco
F&J Santos
Lazzaretti
APPATA
Ponto Grill
Sicoob
Mercado Balestrin
Império
Lazzaretti
Seco
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Sala
Mecânica Jaime
Fitness
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Agro Niederle
Rádio Municipal
Ipiranga
Meganet
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados