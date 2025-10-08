WhatsApp

Relator defende resposta rápida à sociedade sobre adulteração de bebidas; ouça

Câmara pode aumentar a pena para quem adultera esses e outros produtos

08/10/2025 11h56
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O relator do projeto que torna crime hediondo a adulteração de bebidas, deputado Kiko Celeguim (PT-SP), defendeu uma resposta rápida e eficiente no combate ao mercado ilegal de bebidas. O Projeto de Lei 2307/07 está em regime de urgência e pode ser votado no Plenário da Câmara sem precisar passar antes pelas comissões.

Em entrevista à Rádio Câmara , Celeguim se solidarizou com as vítimas da contaminação de bebidas alcoólicas por metanol. Três mortes já foram confirmadas em São Paulo, e há outras investigações em curso no estado e em outras unidades da Federação.

Celeguim disse que é preciso adotar uma medida rápida e eficiente. "Para que ela seja eficiente, é importante que a gente ouça os setores envolvidos, desde aqueles que formulam e fazem valer a lei – os juristas, criminalistas e autoridades policiais – até os setores que são direta ou indiretamente influenciados em função dessa modificação."

VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão debate governança e transparência do Fundo Nacional de Igualdade Racial
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Câmara deve votar nesta quarta-feira medida provisória que compensa recuo no IOF
Pedro Guerreiro/Ag. Pará Comissão debate nomeação de aprovados em concurso da Secretaria do Tesouro Nacional
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Últimas notícias
Há 22 minutos Programa para reduzir fila de espera por especialistas no SUS agora é lei
Há 59 minutos Relator defende resposta rápida à sociedade sobre adulteração de bebidas; ouça
Há 59 minutos Governo autoriza nomeação de 459 aprovados na 1ª edição do CPNU
Há 59 minutos Estado reduz em 39% o tempo médio de espera por consulta em reumatologia no Rio Grande do Sul
Há 59 minutos Comissão temporária começa a debater a atualização do Código Civil
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
4
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados