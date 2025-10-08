WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
F&J Santos
Meganet
Sicredi
Lazzaretti
Niederle
Ipiranga
Seco
Sala
Mercado Balestrin
APPATA
Rádio Municipal
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Unimed
Império
Mercado do povo
Tarzan
Sicoob
Folha Popular
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Câmara

Projeto suspende porte de arma para profissional de segurança afastado por saúde mental

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

08/10/2025 13h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 803/25, da deputada Erika Kokay (PT-DF), suspende o porte de arma de fogo dos profissionais das forças de segurança afastados do trabalho por problema de saúde mental.

Pelo texto, a suspensão ficará válida até a apresentação de uma avaliação de aptidão psicológica. A proposta, que inclui a regra no Estatuto do Desarmamento , tramita na Câmara dos Deputados.

Segundo a deputada, a exposição diária dos profissionais de segurança a situações de pressão e estresse, aliada à prevalência de condições precárias de trabalho,
tem gerado impactos muitas vezes irreversíveis na qualidade de vida e saúde mental desses agentes, com resultados como lesões não naturais na folga e até suicídios.

"Trata-se de medida crucial para a prevenção de acidentes e a preservação da vida. Não nos parece razoável nem adequado que um policial afastado de suas funções por sofrimento psíquico esteja em condições de portar uma arma de fogo", afirmou.

Erika Kokay acrescentou que, nesses casos, o porte de arma pode colocar em risco a vida tanto do policial quanto de outras pessoas.

Próximos passos
A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Renato Araujo/Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Divulgação/ParáPaz Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Agro Niederle
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Raffaelli
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sicoob
Seco
Tarzan
Império
Ponto Grill
Sala
Ipiranga
Mecânica Jaime
APPATA
Seu Manoel
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
Império
Unimed
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Sicoob
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
APPATA
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Agro Niederle
Sala
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Ipiranga
Meganet
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Unimed
Sicredi
F&J Santos
Agro Niederle
Fitness
Império
Tarzan
Sala
Raffaelli
Seu Manoel
Rádio Municipal
Seco
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 19 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 19 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 19 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 19 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Sicredi
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Meganet
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Seu Manoel
APPATA
Seco
F&J Santos
Unimed
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Rádio Municipal
Ipiranga
Seu Manoel
Unimed
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Meganet
F&J Santos
Agro Niederle
Seco
Sala
Fitness
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Império
Ipiranga
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Unimed
Agro Niederle
Meganet
Império
APPATA
Raffaelli
Ponto Grill
Rádio Municipal
Seco
Hospital Santo Antonio
Sala
Ipiranga
Lazzaretti
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados