WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Unimed
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Raffaelli
Sicoob
Ponto Grill
Lazzaretti
Seu Manoel
Niederle
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Folha Popular
Senado Federal

Regras mais rígidas para adolescentes que cometeram infrações vão à Câmara

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (8) o substitutivo ao Projeto de Lei(PL) 1.473/2025 , que torna mais rígidas ...

08/10/2025 13h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Fabiano Contarato é o autor do PL 1.473/2025; aprovado pela CCJ, texto vai à Câmara - Foto: VALTERJR
Fabiano Contarato é o autor do PL 1.473/2025; aprovado pela CCJ, texto vai à Câmara - Foto: VALTERJR

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (8) o substitutivo ao Projeto de Lei(PL) 1.473/2025 , que torna mais rígidas as regras de internação de adolescentes autores de atos infracionais. Aprovada por 20 votos a 1, em caráter terminativo, a proposta seguirá para análise da Câmara dos Deputados.

Pela proposta, o tempo máximo de internação passa de três para cinco anos e poderá chegar a dez anos nos casos de atos infracionais cometidos com violência, grave ameaça ou análogos a crimes hediondos. O texto, que altera dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Código Penal , é do senador Fabiano Contarato (PT-ES) e teve como relator o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O relatório também revoga o limite de idade para liberação compulsória, antes fixado em 21 anos, permitindo que o juiz mantenha a medida até o prazo máximo previsto.

O PL 1.473/2025 também altera o Código Penal para eliminar a atenuante de menoridade relativa, que beneficiava réus com menos de 21 anos no momento do crime, e elevar de 70 para 75 anos a idade a partir da qual o réu pode ter pena reduzida e prazos prescricionais diminuídos.

Internação mais longa e audiência de custódia

O substitutivo inclui a audiência de custódia obrigatória para adolescentes apreendidos em flagrante, a ser realizada em até 24 horas, com a presença do Ministério Público e da defesa. Também ajusta o regime de internação provisória, que deixa de ter limite fixo de 45 dias e passa a depender de decisão fundamentada do juiz.

Flávio Bolsonaro afirmou, no parecer, que a proposta tem objetivo de “corrigir fragilidades históricas do ECA” e oferecer uma resposta proporcional à gravidade dos atos praticados.

Para o relator, o texto preserva a proteção integral prevista na Constituição, mas reestabelece o equilíbrio entre os direitos do adolescente e o direito da sociedade à segurança pública.

Debates

Autor do projeto, Fabiano Contarato disse que a proposta não trata de reduzir a maioridade penal, mas de ajustar o tempo de internação em casos graves.

— Quando era delegado, atuei em um caso de homicídio qualificado cometido por um adolescente de 17 anos. A pena seria de 12 a 30 anos, mas a juíza só pôde aplicar um ano de internação. Isso não é razoável. O que estamos fazendo aqui é ampliar o que já está previsto, sem mexer na maioridade penal — afirmou.

O senador Marcos Rogério (PL-RO) destacou que o projeto oferece um caminho alternativo à antiga proposta de redução da maioridade penal.

— Durante muito tempo defendi a emancipação penal do adolescente infrator. Hoje vejo que estamos alcançando o mesmo objetivo por outro caminho, que corrige a sensação de impunidade sem violar a Constituição — declarou.

Para o senador Rogério Carvalho (PT-SE), o texto aprovado responde à demanda social por punição proporcional, sem ferir princípios constitucionais.

— O projeto não entra no debate da maioridade penal, mas cria espaço para uma punição adequada nos crimes de maior gravidade — observou.

Já o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) chamou atenção para a necessidade de investimentos adequados no sistema socioeducativo.

— O relatório respeita a diferença constitucional de tratamento entre adolescentes e adultos, mas precisamos garantir recursos suficientes para custódia e ressocialização. Sem estrutura, o sistema continuará ineficaz — sublinhou.

Flávio Bolsonaro foi o relator do PL 1.473/2025, de Fabiano Contarato, que apoiou o substitutivo apresentado - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Flávio Bolsonaro foi o relator do PL 1.473/2025, de Fabiano Contarato, que apoiou o substitutivo apresentado - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O projeto foi aprovado pela CCJ por 20 x 1 - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O projeto foi aprovado pela CCJ por 20 x 1 - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Otto Alencar, presidente da CCJ, e Omar Aziz, vice, na reunião desta quarta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Otto Alencar, presidente da CCJ, e Omar Aziz, vice, na reunião desta quarta-feira - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A senadora Augusta Brito relatou a sugestão, que agora passa a tramitar como projeto de lei - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Damares Alves presidiu a reunião da Comissão de Direitos Humanos nesta quarta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Damares Alves deu voto favorável à aprovação do projeto de Ciro Nogueira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Vai à CCJ pena maior para crime de corrupção de menores de 18 anos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Meganet
Raffaelli
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Seu Manoel
Tarzan
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Mercado do povo
Ponto Grill
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
APPATA
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Sala
Sicredi
Mercado do povo
Agro Niederle
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
Lazzaretti
Império
Tarzan
Sala
Sicoob
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Fitness
Seu Manoel
Raffaelli
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Sicoob
Unimed
Sala
Ponto Grill
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Fitness
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Raffaelli
Mercado Balestrin
Império
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 19 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 19 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 20 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 20 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 20 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Império
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Agro Niederle
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Tarzan
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Fitness
Seco
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Império
Seco
Ipiranga
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Sicredi
Agro Niederle
Tarzan
Sala
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Agro Niederle
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Ponto Grill
Império
Seco
Meganet
Unimed
Ipiranga
Lazzaretti
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Sicredi
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados