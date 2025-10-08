WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Unimed
Fitness
Sicoob
Meganet
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Lazzaretti
Raffaelli
Império
Niederle
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Sala
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Folha Popular
Câmara

CCJ aprova projeto que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no STF

Apresentado pelo PL, projeto agora será submetido ao Plenário da Câmara

08/10/2025 14h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Renato Araújo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (8), projeto de resolução do PL que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) no Supremo Tribunal Federal (STF). O projeto seguirá para votação no Plenário.

Para o relator, deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), os crimes de injúria, calúnia e difamação atribuídos a Gayer não ficaram comprovados. Ele afirmou, ainda, que a Constituição garante liberdade de expressão aos parlamentares.

A ação contra Gayer foi movida pelo então senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), atualmente afastado do mandato, após vídeo publicado pelo deputado federal no Instagram em fevereiro de 2023. Incoformado com o resultado da eleição da Mesa do Senado, Gayer fez diversas críticas (consideradas ofensivas) a Vanderlan e ao STF.

"Linguagem inadequada"
“As críticas de Gayer foram em linguagem inadequada, grosseira e deselegante, porém protegidas pela inviolabilidade. Caso se compreenda que a conduta é censurável, o remédio é a responsabilização ético-disciplinar”, avaliou o relator.

Os deputados Helder Salomão (PT-ES) e Pompeo de Mattos (PDT-RS) fizeram críticas a determinadas condutas de alguns parlamentares. “Se não tratarmos nossas diferenças com respeito, se não priorizarmos o debate político em vez da lacração na internet, nós não vamos recuperar o prestígio e a credibilidade desta Casa”, afirmou Helder Salomão.

Após a votação, Gustavo Gayer afirmou: "Hoje, de 61 ações penais no STF contra deputados, 41 são por palavras. Que caminho tomará a democracia se aos poucos forem diminuindo o que é permitido falar?”

Histórico
A queixa-crime feita por Vanderlan foi recebida pela Primeira Turma do STF, e Gayer virou réu. O processo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, está na fase de alegações finais. Em setembro, Gayer ofereceu proposta de retratação , que foi rejeitada pelo senador.

O pedido de sustação (SAP 2/25) foi feito pelo PL com base na Constituição. “É da competência exclusiva da Câmara dos Deputados deliberar, por iniciativa de partido nela representado, acerca da sustação da ação penal”, argumenta o partido.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Renato Araujo/Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Divulgação/ParáPaz Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Fitness
Seu Manoel
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Seco
F&J Santos
Sicredi
Império
Sala
Ipiranga
Tarzan
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Rádio Municipal
Meganet
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Lazzaretti
Mercado do povo
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sicredi
Unimed
Império
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Meganet
Fitness
Sicoob
F&J Santos
Ipiranga
Tarzan
Seu Manoel
Sicoob
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Seu Manoel
Meganet
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Rádio Municipal
Mercado do povo
Fitness
Seco
Sala
Unimed
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Império
Ponto Grill
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Tarzan
Últimas notícias
Há 20 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 20 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 20 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 20 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 20 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Rádio Municipal
Mercado do povo
Tarzan
Ipiranga
Seco
Fitness
Meganet
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Seu Manoel
Raffaelli
F&J Santos
Ponto Grill
Império
Mecânica Jaime
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Lazzaretti
Agro Niederle
Unimed
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Ipiranga
Meganet
Seco
Império
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
F&J Santos
Seu Manoel
Sicoob
Ipiranga
APPATA
Tarzan
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Sala
Mercado do povo
Ponto Grill
Raffaelli
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Tarzan
Seco
Seu Manoel
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
Unimed
F&J Santos
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados