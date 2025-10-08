WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Folha Popular
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Sala
Meganet
Fitness
Ipiranga
Mecânica Jaime
Império
Niederle
Unimed
Raffaelli
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Seco
Sicredi
Sicoob
Tarzan
Senado Federal

Novas funções comissionadas no STJ são aprovadas na CCJ e seguem ao Plenário

A estrutura de apoio aos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) será reforçada. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta q...

08/10/2025 14h20
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
Proposto pelo STJ, o PL 3.181/2025 vai em regime de urgência para o Plenário - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Proposto pelo STJ, o PL 3.181/2025 vai em regime de urgência para o Plenário - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A estrutura de apoio aos ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) será reforçada. A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (8) o PL 3.181/2025 , que cria 330 funções comissionadas de nível FC-6 no quadro de pessoal do tribunal. A proposta, de autoria do próprio STJ, recebeu parecer favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) e seguirá ao Plenário do Senado em regime de urgência.

A medida tem o objetivo de valorizar e reter servidores mais experientes e especializados, especialmente nos gabinetes dos ministros, onde são analisados processos de maior complexidade.

Segundo a justificativa do tribunal, o modelo atual — com funções de níveis FC-2, FC-4 e FC-5 — tem dificultado a permanência de profissionais qualificados, que frequentemente buscam lotação em áreas com menor sobrecarga, mesmo sem ganho salarial adicional.

Reforço técnico

No relatório, Dorinha destacou que a criação das novas funções é uma necessidade concreta da Corte, que busca melhorar a qualidade e a celeridade da prestação jurisdicional.

“A medida atende a uma necessidade concreta do STJ, consistente na valorização e retenção de servidores qualificados para o exercício de atividades de alta complexidade, com reflexos diretos na qualidade dos trabalhos do tribunal”, disse a relatora no documento.

Ela ressaltou que as novas funções não implicam aumento de gastos públicos fora do orçamento já aprovado. As despesas serão custeadas pelas dotações orçamentárias destinadas ao STJ, dentro do limite de despesas primárias e em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal e o novo arcabouço fiscal.

Estrutura e custos

Cada gabinete do STJ conta atualmente com 38 servidores, sendo 24 do quadro permanente. Desses, 22 ocupam funções comissionadas distribuídas entre 1 FC-5, 14 FC-4 e 7 FC-2.

Com o projeto, os novos cargos de nível FC-6 serão criados para substituir gradualmente parte dessas funções e estimular o desempenho técnico e a especialização das equipes.

O custo estimado para o segundo semestre de 2025 é de R$ 8,7 milhões, incluindo encargos e benefícios proporcionais. A partir de 2026, o impacto anual previsto será de R$ 17,49 milhões, valor que, segundo o tribunal, já está contemplado no teto orçamentário e não exigirá suplementação.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A senadora Augusta Brito relatou a sugestão, que agora passa a tramitar como projeto de lei - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Damares Alves presidiu a reunião da Comissão de Direitos Humanos nesta quarta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Damares Alves deu voto favorável à aprovação do projeto de Ciro Nogueira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Vai à CCJ pena maior para crime de corrupção de menores de 18 anos
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Sala
Seco
Unimed
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Fitness
Rádio Municipal
Império
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Tarzan
Ipiranga
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Meganet
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
Sala
Raffaelli
Sicredi
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
F&J Santos
APPATA
Sicoob
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Fitness
Agro Niederle
Império
Sicoob
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Seu Manoel
Seco
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Tarzan
APPATA
Sala
Raffaelli
Fitness
Ipiranga
Ponto Grill
Mercado do povo
Império
Sicredi
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Últimas notícias
Há 20 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 20 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 20 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 20 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 20 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Sicoob
Unimed
Fitness
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Agro Niederle
Sicredi
Seco
Lazzaretti
APPATA
Ipiranga
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Império
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Império
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Ponto Grill
Sicredi
Sala
Sicoob
Meganet
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Unimed
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Mercado Balestrin
Sicredi
Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Agro Niederle
Raffaelli
Ipiranga
Sicoob
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Seco
Rádio Municipal
Meganet
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados