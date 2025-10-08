WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Niederle
Ponto Grill
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
F&J Santos
Folha Popular
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Sala
Fitness
Seu Manoel
Sicoob
Império
Mercado do povo
Câmara

Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei

Agora Tem Especialistas prevê parcerias com hospitais privados para prestação de serviços médicos

08/10/2025 15h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Divulgação/ParáPaz
Divulgação/ParáPaz

O programa do governo federal que cria parcerias com hospitais privados para tentar acelerar o acesso de pacientes do SUS a médicos especialistas já está em vigor. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 15.233/25 nesta terça-feira (7).

A nova lei se originou de medida provisória apresentada pelo governo federal em 30 de maio ( MP 1301/25) .

O Programa Agora Tem Especialistas prevê três eixos principais para aumentar a oferta de atendimento especializado:

  • “desconto” em tributos federais por meio de créditos para hospitais e clínicas privadas que optarem pelo programa;
  • troca de dívidas dos planos de saúde com o SUS por prestação de serviços assistenciais;
  • prestação de serviços especializados feita diretamente pela União em situações de urgência reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Até meados de setembro, o governo federal esperava que 501 especialistas começassem a atuar em 212 municípios de todo o país. A disponibilidade é para áreas como cardiologia, anestesia, radioterapia e outras 16 especialidades. Dados de 2025 do Ministério da Saúde apontam carência e desigualdade na distribuição desses profissionais, com maior concentração de médicos especialistas na rede privada e na Região Sudeste.

Planos de saúde
Quando usuários de planos de saúde são atendidos no sistema público, os planos devem pagar por esse serviço. O novo programa permite que essas empresas troquem o ressarcimento desses valores ao SUS pela oferta de atendimento gratuito.

Os planos de saúde poderão participar por meio de um termo de compromisso que especificará os serviços a serem prestados.

O relator, senador Otto Alencar (PSD-BA), incluiu entre os débitos que podem ser convertidos em prestação de serviços os valores em contestação judicial, em depósito judicial ou em programas de renegociação de dívidas. Os primeiros exames de pacientes do SUS na rede privada se iniciaram em agosto.

Os estabelecimentos de saúde privados interessados em participar do programa devem estar em regularidade fiscal. Também precisam desistir de casos existentes no Fisco ou na Justiça que questionam a cobrança de impostos.

O total dos benefícios tributários concedidos pela União não pode passar de R$ 2 bilhões por ano. A partir de 2026, o Poder Executivo deve incluir o valor que deixou de arrecadar na Lei Orçamentária Anual.

Radioterapia
A lei prevê ações específicas para reduzir a fila de tratamento radioterápico. Pessoas diagnosticadas com câncer passam a ter prioridade no acesso aos serviços especializados de radioterapia, no âmbito do Agora Tem Especialistas.

Caso o paciente faça tratamento radioterápico em outro município, o SUS garantirá transporte, alojamento e alimentação, desde que haja recursos disponíveis. O mesmo valerá para quem faz hemodiálise, determina o programa.

Além disso, o poder público monitorará a demanda e a oferta de radioterapia na rede pública e privada em território nacional.

Os parlamentares incluíram na MP a possibilidade de os atendimentos do programa serem feitos por telemedicina. A prioridade será para regiões remotas ou com comprovada escassez de médicos especialistas.

Centralização de dados
 Para gerenciar a demanda e a oferta do Programa Agora Tem Especialistas, o SUS centralizará, em um sistema de informática, dados públicos sobre o tempo médio de espera para consultas, procedimentos e exames.

As secretarias estaduais, distrital e municipais de Saúde deverão garantir o registro das informações em seus próprios sistemas e enviar, obrigatoriamente, os dados ao Ministério da Saúde.

Mais médicos
 A nova lei mantém o Projeto Mais Médicos Especialistas, também criado pela MP. O projeto busca aumentar no SUS o número de médicos especialistas por meio de bolsas para a especialização, auxílio no transporte, direito a recesso, entre outros benefícios.

Os candidatos devem ser formados no Brasil ou com diploma revalidado e com certificados de especialista. A seleção será por meio de editais.

Haverá um auxílio financeiro adicional para médicos que trabalharem em municípios situados na Amazônia Legal, em territórios indígenas ou em áreas com classificação socioeconômica de alta vulnerabilidade. O auxílio será condicionado à disponibilidade de recursos.

A lei ainda expande a atuação da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) para auxiliar também na medicina especializada (oncologia, ginecologia e todas as outras especializações). A agência auxilia o SUS, por exemplo, na compra de equipamentos e na gestão do trabalho em locais remotos, entre outras ações.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Renato Araujo/Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Renato Araújo/Câmara dos Deputados CCJ aprova projeto que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no STF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Ponto Grill
Agro Niederle
Ipiranga
Sala
Raffaelli
Sicredi
Rádio Municipal
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Seco
Lazzaretti
Seu Manoel
F&J Santos
Fitness
APPATA
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Meganet
Mercado Balestrin
Sicoob
Sicredi
Sicoob
Ipiranga
Sicoob
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Império
Raffaelli
Mercado do povo
Seu Manoel
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
F&J Santos
APPATA
Sala
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Rádio Municipal
Seco
Fitness
Meganet
Império
Sicoob
Mercado Balestrin
Raffaelli
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Sicredi
Ipiranga
Agro Niederle
Lazzaretti
Tarzan
Sala
Unimed
Seu Manoel
APPATA
Mercado do povo
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 21 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 21 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 21 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 21 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Raffaelli
Seco
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Mercado do povo
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
Ipiranga
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Seu Manoel
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Império
Sala
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Meganet
Seu Manoel
Unimed
Agro Niederle
Ipiranga
Ponto Grill
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Sala
Sicoob
Raffaelli
Império
APPATA
Sicredi
Rádio Municipal
F&J Santos
Ipiranga
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Seco
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Tarzan
Mercado do povo
Unimed
Lazzaretti
Agro Niederle
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Meganet
F&J Santos
Ipiranga
Seu Manoel
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Raffaelli
Seco
Império
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados