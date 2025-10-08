WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Raffaelli
Sicredi
Niederle
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Ipiranga
Fitness
Seu Manoel
Tarzan
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Império
Mecânica Jaime
Seco
Mercado do povo
Lazzaretti
Meganet
Sala
Folha Popular
Câmara

Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

08/10/2025 15h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Renato Araujo/Câmara dos Deputados
Renato Araujo/Câmara dos Deputados

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui os programas de computador com código aberto na lista de preferência para as aquisições, pelo setor público federal, de bens e serviços de informática e automação.

Por recomendação do relator, deputado Duda Ramos (MDB-RR), foi aprovada a versão da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Projeto de Lei 10970/18 , do ex-deputado JHC (AL).

“A iniciativa harmoniza-se com princípios da administração pública, como eficiência, economicidade e transparência, na medida em que poderá permitir significativa redução de custos”, afirmou o relator no parecer aprovado.

O substitutivo altera a Lei de Informática . Atualmente, a norma dá preferência, em ordem, à aquisição de bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e àqueles produzidos de acordo com processo produtivo básico.

O ex-deputado JHC argumentou que softwares de código aberto estão em constante desenvolvimento e são tão eficientes quanto aqueles que dependem de licenças e não possuem a adaptabilidade necessária à administração pública.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Divulgação/ParáPaz Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Renato Araújo/Câmara dos Deputados CCJ aprova projeto que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no STF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Sicredi
F&J Santos
Rádio Municipal
Mercado do povo
Ponto Grill
Seco
Sala
Fitness
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Império
Tarzan
Agro Niederle
Raffaelli
Seu Manoel
APPATA
Unimed
Ipiranga
Meganet
F&J Santos
Lazzaretti
Império
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Fitness
Ponto Grill
Agro Niederle
Sicoob
Seu Manoel
APPATA
Sicredi
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Sala
Unimed
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Império
Meganet
Rádio Municipal
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Raffaelli
Fitness
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ipiranga
Sicredi
APPATA
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Seco
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 21 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 21 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 21 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 21 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Império
Raffaelli
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Seco
Sala
Sicredi
Meganet
Unimed
F&J Santos
Tarzan
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
APPATA
Ipiranga
Agro Niederle
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Ponto Grill
Ipiranga
Império
Lazzaretti
Tarzan
Fitness
F&J Santos
Mecânica Jaime
Meganet
Sicoob
Seco
Mercado Balestrin
Unimed
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
APPATA
Seco
Mercado do povo
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Mercado Balestrin
Fitness
Lazzaretti
Sicredi
Império
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
Raffaelli
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados