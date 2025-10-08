WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Rádio Municipal
Folha Popular
Mercado Balestrin
Sicoob
Mecânica Jaime
Meganet
Seco
Tarzan
Unimed
F&J Santos
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
APPATA
Ponto Grill
Império
Fitness
Lazzaretti
Raffaelli
Mercado do povo
Sala
Ipiranga
Niederle
Senado Federal

CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (8) uma sugestão legislativa que fixa piso salarial mensal de R$ 5 mil e jornada má...

08/10/2025 15h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
A senadora Augusta Brito relatou a sugestão, que agora passa a tramitar como projeto de lei - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
A senadora Augusta Brito relatou a sugestão, que agora passa a tramitar como projeto de lei - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (8) uma sugestão legislativa que fixa piso salarial mensal de R$ 5 mil e jornada máxima de trabalho de 30 horas semanais para nutricionistas. A SUG 8/2025 , encaminhada por meio de portal e-Cidadania, do Senado, recebeu relatório favorável da senadora Augusta Brito (PT-CE), e agora passa a ser analisada como um projeto de lei.

A ideia legislativa foi apresentada em fevereiro e recebeu mais de 20 mil manifestações de apoio. Para Augusta, a instituição do piso salarial nacional e a jornada de 30 horas para os nutricionistas é uma medida justa, tendo em vista a complexidade das atribuições desses profissionais. Na opinião da senadora, a medida vai contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

"A valorização profissional, por meio de melhores condições de trabalho e da fixação de piso salarial, é medida legítima e encontra respaldo na Constituição Federal, que estabelece, como um dos direitos dos trabalhadores, piso proporcional à extensão e à complexidade das atividades exercidas", diz a senadora no relatório.

Augusta sugere que as alterações propostas sejam direcionadas à Lei 8.234, de 1991 , que regulamenta a profissão de nutricionista.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Damares Alves presidiu a reunião da Comissão de Direitos Humanos nesta quarta - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Damares Alves deu voto favorável à aprovação do projeto de Ciro Nogueira - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Vai à CCJ pena maior para crime de corrupção de menores de 18 anos
Damares Alves apresentou voto favorável ao PL 509/2025, de Eduardo Girão; texto vai à CAS - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado Publicidade de centros de apoio a gravidez e adoção vai à CAS
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Meganet
Império
Lazzaretti
Rádio Municipal
Sala
Unimed
Seco
Mercado do povo
Sicoob
Mecânica Jaime
F&J Santos
Ipiranga
Agro Niederle
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sicredi
Tarzan
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Meganet
Seu Manoel
Império
Ponto Grill
Fitness
Mecânica Jaime
Sicredi
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Sicoob
Sicoob
Ipiranga
Mercado Balestrin
APPATA
Unimed
Tarzan
Sala
Raffaelli
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Mercado do povo
F&J Santos
Sala
Seu Manoel
Tarzan
Seco
Meganet
Sicredi
Agro Niederle
Império
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Fitness
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Rádio Municipal
Raffaelli
Mecânica Jaime
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 21 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 21 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 21 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 21 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Ponto Grill
Agro Niederle
Seco
Império
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
APPATA
F&J Santos
Seu Manoel
Unimed
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Mercado do povo
Sicredi
Fitness
Ipiranga
Raffaelli
Lazzaretti
Sala
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
APPATA
Fitness
Tarzan
Meganet
Seco
Sala
Agro Niederle
Raffaelli
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Mercado Balestrin
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Império
Ipiranga
F&J Santos
Ipiranga
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Sicoob
Seco
Ponto Grill
Ipiranga
F&J Santos
Império
Tarzan
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Sala
Lazzaretti
Fitness
Unimed
Agro Niederle
APPATA
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados