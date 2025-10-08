WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Sicoob
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Tarzan
Meganet
APPATA
Niederle
Sicredi
Seco
Fitness
Mercado do povo
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Rádio Municipal
Ipiranga
Mercado Balestrin
Folha Popular
Câmara

Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

08/10/2025 15h31
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o Projeto de Lei 4333/24 , que cria o Fundo Nacional de Empreendedorismo Inclusivo, para apoiar negócios liderados por pessoas com deficiência.

O relator, deputado Thiago Flores (Republicanos-RO), recomendou a aprovação do texto. “Mais que um mecanismo de crédito, trata-se de um instrumento de reparação de desigualdades estruturais”, comentou o relator no parecer.

Pela proposta aprovada, os recursos desse fundo poderão ser utilizados para:

  • abertura de micro e pequenos negócios;
  • capacitação e treinamento de pessoas com deficiência em gestão empresarial; e
  • compra de equipamentos e tecnologias assistivas para empreendimentos inclusivos.

Os financiamentos realizados pelo fundo têm condições especiais, incluindo:

  • taxas de juros reduzidas;
  • prazos de pagamento ampliados; e
  • carência de até 12 meses para o início do pagamento.

Dinheiro
Representantes do governo e de entidades serão responsáveis pela gestão do fundo. Os recursos serão oriundos do Orçamento Federal, de doações e de repasses de multas aplicadas em caso de descumprimento de leis de inclusão.

“O fundo fortalecerá a inclusão econômica e social, combatendo a desigualdade e promovendo o direito ao trabalho e à participação plena para as pessoas com deficiência”, defendeu o autor da proposta, deputado Duarte Jr. (PSB-MA).

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Renato Araujo/Câmara dos Deputados Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Divulgação/ParáPaz Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Renato Araújo/Câmara dos Deputados CCJ aprova projeto que suspende ação penal contra o deputado Gustavo Gayer no STF
Tenente Portela, RS
Atualizado às 15h08
22°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
22°

Sensação

3.07 km/h

Vento

50%

Umidade

Sicredi
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Império
Tarzan
Unimed
Raffaelli
Mecânica Jaime
Fitness
Seu Manoel
APPATA
Meganet
Ipiranga
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
APPATA
Unimed
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Raffaelli
Sicoob
Fitness
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Tarzan
Sicredi
Império
Lazzaretti
Mercado do povo
Seu Manoel
Meganet
Ipiranga
F&J Santos
Municípios
Vista Gaúcha - RS
Diocese aprova criação de nova paróquia para Vista Gaúcha e Barra do Guarita
Tenente Portela - RS
Ação da Força Tática do 7º BPM apreende drogas e dinheiro em Tenente Portela
Sicoob
Lazzaretti
Seco
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Unimed
Fitness
Agro Niederle
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
APPATA
Mercado Balestrin
Império
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Seu Manoel
Sicredi
Últimas notícias
Há 21 minutos Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Há 21 minutos CDH acata sugestão legislativa que fixa piso salarial e jornada de nutricionistas
Há 21 minutos Comissão aprova proposta que inclui softwares de código aberto entre preferências do setor público
Há 21 minutos Programa que acelera acesso a médicos especialistas no SUS agora é lei
Há 21 minutos Censo poderá incluir dados sobre TDAH, dislexia e doenças raras, aprova CDH
Fitness
Mecânica Jaime
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sicoob
Sala
Seco
Unimed
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ponto Grill
Raffaelli
Agro Niederle
Tarzan
Sicredi
APPATA
Império
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
F&J Santos
Seu Manoel
Lazzaretti
Raffaelli
Rádio Municipal
Sicoob
Mecânica Jaime
Tarzan
Seco
Unimed
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Meganet
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ipiranga
Sala
Ponto Grill
Fitness
Império
Agro Niederle
APPATA
Império
Mecânica Jaime
Tarzan
Ipiranga
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Raffaelli
Mercado Balestrin
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
Fitness
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Seco
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados