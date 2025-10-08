WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Ipiranga
Seu Manoel
APPATA
Unimed
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
Ponto Grill
Sala
Folha Popular
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Mecânica Jaime
Seco
Mercado do povo
Niederle
Sicoob
Sicredi
Tarzan
Meganet
Raffaelli
Lazzaretti
Senado Federal

Avança nova regra para escolha de presidente de junta comercial

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (8) projeto que retira a obrigatoriedade de que o presidente e o vice-preside...

08/10/2025 16h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
O senador Weverton leu o relatório do senador Angelo Coronel - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O senador Weverton leu o relatório do senador Angelo Coronel - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (8) projeto que retira a obrigatoriedade de que o presidente e o vice-presidente das juntas comerciais sejam escolhidos entre os chamados vogais do plenário e permite que permaneçam no cargo enquanto durar o ato de nomeação do governador.

O PL 315/2023 , de autoria do deputado Merlong Solano (PT-PI), transforma esses cargos em funções de livre nomeação, sem limitação de mandato, o que permite que o governador mantenha no posto profissionais que apresentem bom desempenho. O projeto teve parecer favorável do senador Angelo Coronel (PSD-BA), lido na comissão pelo senador Weverton (PDT-MA).

O texto segue agora, em regime de urgência, para deliberação do Plenário.

Cargos de livre nomeação

Atualmente, pela Lei do Registro Público de Empresas Mercantis , o presidente e o vice-presidente das juntas comerciais devem ser nomeados entre os vogais do plenário — integrantes indicados pelos governos estaduais com mandato de quatro anos e possibilidade de uma recondução.

Segundo o relator, o texto aprovado pela CCJ moderniza a legislação e dá mais autonomia administrativa aos estados, além de fortalecer a gestão pública voltada ao empreendedorismo.

“A medida garante aos governos a possibilidade de nomear e manter profissionais qualificados pelo tempo necessário para o cumprimento de metas e a melhoria dos serviços prestados pelas juntas comerciais”, destaca o senador Angelo Coronel no parecer.

Estrutura das juntas comerciais

As juntas comerciais são responsáveis por registrar e dar validade às atividades empresariais de empresas e sociedades em cada unidade da federação. Subordinado administrativamente ao governos estadual e tecnicamente ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei), o órgão tem papel essencial na segurança jurídica dos negócios, ao assegurar a autenticidade e a publicidade dos atos de registro empresarial.

O plenário das juntas é composto por vogais e suplentes, nomeados pelos governos estaduais ou distrital, com mandato de quatro anos e uma recondução. Esses representantes participam de julgamentos e relatam processos administrativos internos.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
18°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.42 km/h

Vento

77%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Unimed
Império
Seco
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Seu Manoel
Fitness
Sicoob
APPATA
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado Balestrin
Ipiranga
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Meganet
Sala
Tarzan
Raffaelli
Mercado Balestrin
Tarzan
Raffaelli
Sicoob
Meganet
Império
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Seu Manoel
Sala
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Ipiranga
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Seu Manoel
Lazzaretti
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Ipiranga
Fitness
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Unimed
APPATA
Meganet
F&J Santos
Império
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Seco
Sicoob
Sala
Sicredi
Últimas notícias
Há 28 minutos Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
Há 28 minutos Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Há 28 minutos Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Há 28 minutos Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Há 28 minutos Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Meganet
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Império
Ipiranga
Seco
Tarzan
Sala
Seu Manoel
Rádio Municipal
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
Sicoob
Raffaelli
APPATA
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Tarzan
Agro Niederle
Lazzaretti
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Ipiranga
Sicredi
Unimed
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Império
Fitness
Sicoob
Raffaelli
Sala
Seco
Ipiranga
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Fitness
Seco
Agro Niederle
F&J Santos
Meganet
Mercado do povo
Sicredi
Sala
Mecânica Jaime
Império
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Raffaelli
Tarzan
APPATA
Ipiranga
Seu Manoel
Ponto Grill
Mercado Balestrin
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados