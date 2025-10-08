WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Seco
Mercado Balestrin
Folha Popular
Niederle
Seu Manoel
Meganet
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicredi
APPATA
Ipiranga
F&J Santos
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Lazzaretti
Sala
Império
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado do povo
Câmara

Comissão aprova projeto que obriga preso a pagar por custo de tornozeleira eletrônica

Proposta altera a Lei de Execução Penal

08/10/2025 16h12
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto que altera a Lei de Execução Penal para estabelecer que as despesas com o monitoramento eletrônico sejam arcadas pelo condenado.

Conforme o texto aprovado, os custos poderão ser descontados do valor que o preso recebe por trabalho remunerado na prisão. Apenas os condenados comprovadamente hipossuficientes, ou seja, que não possuírem condições financeiras para se sustentar, ficarão isentos do pagamento das despesas.

Por recomendação da relatora, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), foi aprovada a versão da Comissão de Finanças e Tributação para o Projeto de Lei 8806/17 , do Senado, e outras 21 propostas que tratam do mesmo assunto.

“O substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação condensa em um único texto as contribuições dos diversos projetos em análise, propondo, ainda, inovações legislativas”, destacou Laura Carneiro no parecer.

Regras
O substitutivo determina que o uso da tornozeleira eletrônica será condicionado ao aporte financeiro por parte daquele a quem a pena, prisão preventiva ou prisão cautelar foi imposta. Poderá ser cobrado um valor periódico (mensal).

Os valores arrecadados serão depositados em conta determinada pelo juiz. Após a condenação definitiva, abastecerão o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen), que financia programas de aprimoramento do sistema penitenciário nacional.

Em caso de absolvição definitiva do preso, os valores pagos serão devolvidos a ele. O substitutivo prevê ainda que o condenado ou internado terá que devolver a tornozeleira em perfeitas condições de uso e sem qualquer ônus ao Estado.

Próximos passos
Como foi alterado pela Câmara dos Deputados, o projeto deverá voltar para nova análise no Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova projeto que obriga o condenado a pagar por custo de tornozeleira eletrônica
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados Comissão aprova a criação de fundo para fomentar negócios liderados por pessoas com deficiência
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
18°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.42 km/h

Vento

77%

Umidade

Raffaelli
APPATA
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Ponto Grill
Império
Unimed
Mercado Balestrin
F&J Santos
Fitness
Ipiranga
Seco
Seu Manoel
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Raffaelli
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Sala
Mercado do povo
Fitness
Ipiranga
Sicredi
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Império
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Sala
Unimed
Ponto Grill
F&J Santos
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Mecânica Jaime
Império
Ipiranga
Rádio Municipal
Lazzaretti
Seco
Mercado Balestrin
Raffaelli
Fitness
Seu Manoel
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 28 minutos Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
Há 28 minutos Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Há 28 minutos Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Há 28 minutos Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Há 28 minutos Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Ipiranga
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Seco
Fitness
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sala
Império
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Meganet
Mercado do povo
Raffaelli
Rádio Municipal
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Agro Niederle
Ponto Grill
APPATA
Raffaelli
Sala
Unimed
Sicredi
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sicoob
Fitness
Império
Seu Manoel
Seco
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Seu Manoel
Unimed
Império
Agro Niederle
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
APPATA
Mercado Balestrin
Sicoob
Seco
Ipiranga
F&J Santos
Tarzan
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados