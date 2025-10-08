WhatsApp

Sicredi é a maior empresa gaúcha e da Região Sul

O ranking foi divulgado pela Revista Amanhã e PwC em evento em Porto Alegre

08/10/2025 16h32
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

O Sicredi, com mais de 2,9 milhões de associados no Rio Grande do Sul, é a maior empresa do estado, de acordo com ranking divulgado pela Revista Amanhã e PwC. A primeira instituição financeira cooperativa do Brasil que tem raízes no Rio Grande do Sul, mantém a liderança desde 2018. O levantamento apresenta o desempenho das grandes empresas gaúchas e tem como metodologia para a classificação, o Valor Ponderado de Grandeza (VPG) – resultado da soma de
50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido do exercício.

“A presença do Sicredi tem sido decisiva para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. Estar em primeiro lugar no ranking das 500 Maiores do Rio Grande do Sul evidencia que nosso modelo de negócio, construído há mais de 120 anos, segue firme no propósito de gerar prosperidade no estado. Estamos presentes em 484 cidades gaúchas, de um total de 497, atuando de forma próxima e atenta às necessidades de cada localidade em que estamos presentes. Esse resultado reflete a confiança de quem acredita na força do cooperativismo e caminha junto conosco”, destaca o presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port.

Durante evento, ocorrido em Porto Alegre, o Sicredi também foi reconhecido como a maior empresa entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. “Esta é a primeira vez com uma cooperativa ocupa a liderança no ranking da Revista Amanhã. É um reconhecimento que nos enche de orgulho e reforça nosso compromisso com as regiões onde atuamos”, conclui Port.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando mais de 300 produtos e serviços financeiros. No Rio Grande do Sul, o Sicredi reúne 2,9 milhões de associados. A cobertura no RS alcança 97% dos municípios, totalizando 680 pontos de atendimento. 

© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados