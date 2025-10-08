WhatsApp

Tenente Portela

Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania

Administração

08/10/2025 16h43
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Tenente Portela realizou, na noite de terça-feira, 8, no auditório do Centro Cultural, a apresentação do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, documento que orientará as ações e os investimentos do governo municipal pelos próximos quatro anos. O encontro contou com a presença do prefeito Rosemar Sala, do vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais, servidores e representantes da comunidade.

O PPA é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração pública, definindo prioridades, programas e metas para o período de quatro anos. Mais do que uma exigência legal, o plano é uma ferramenta estratégica e participativa, construída a partir de estudos técnicos, oficinas e reuniões realizadas desde maio, sob coordenação da Secretaria de Planejamento em parceria com todas as secretarias municipais.

O novo plano reforça o compromisso da gestão com responsabilidade, transparência e foco no cidadão, assegurando o uso eficiente dos recursos públicos e a continuidade das políticas municipais. Entre os eixos estratégicos, estão a inovação e eficiência na gestão pública, sustentabilidade e infraestrutura inteligente, saúde integral e bem-estar da população, incentivo ao empreendedorismo e educação de qualidade e inclusiva.

Entre os programas previstos, destacam-se iniciativas de modernização administrativa, governança jurídica e gestão fiscal eficiente; fortalecimento da comunicação e da ouvidoria; apoio ao produtor rural e às agroindústrias; melhoria das estradas urbanas e rurais; valorização dos servidores; atenção primária à saúde; além de incentivo à educação em tempo integral, à cultura, ao esporte e ao turismo.

Durante a apresentação, o prefeito Rosemar Sala enfatizou que o PPA é o instrumento que orienta o planejamento e as ações da gestão municipal. 

“Construir o futuro de Tenente Portela exige responsabilidade e propósito em cada decisão. O PPA representa o compromisso do nosso governo em agir com transparência, eficiência e foco no bem-estar das pessoas”, afirmou o prefeito.

A secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin, destacou que o Plano Plurianual 2026–2029 simboliza o compromisso da gestão em planejar com responsabilidade e transparência, construindo o futuro do município com uma administração moderna, participativa e sustentável, voltada ao desenvolvimento humano, social e econômico.

Ascom Tenente Portela

  Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
