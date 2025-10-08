WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
F&J Santos
Mercado Balestrin
Ponto Grill
Sala
Meganet
Mercado do povo
Fitness
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Seu Manoel
Raffaelli
Lazzaretti
Niederle
APPATA
Sicredi
Sicoob
Seco
Tarzan
Unimed
Mecânica Jaime
Ipiranga
Rádio Municipal
Império
Senado Federal

Bittar critica governo por falta de apoio a produtores rurais

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Márcio Bittar (PL-AC) acusou o governo federal de negligência em relação às necessi...

08/10/2025 16h46
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (8), o senador Márcio Bittar (PL-AC) acusou o governo federal de negligência em relação às necessidades dos produtores rurais atingidos por desastres climáticos. Ele afirmou que, enquanto agricultores enfrentam dívidas e dificuldades, recursos bilionários são destinados à realização da COP 30,que ocorrerá em novembro em Belém.O parlamentar apontou ainda que a política ambiental defendida por ONGs não corresponde à realidade enfrentada por quem vive no campo.

— Quero dizer que a preocupação das ONGs financiadas com dinheiro internacional e parte de estruturas nacionais não é preocupação ambiental, porque bilhões para o Rio Grande do Sul não foram. Agora, para fazer a COP em Belém do Pará, para chegar a lugar nenhum, aí está se gastando algo em torno de R$ 6 bilhões, que não vão servir para nada. Não tenho nenhuma dúvida de afirmar ao Brasil: é o dinheiro dos brasileiros que será jogado na lata do lixo — disse.

O senador também destacou denúncias de irregularidades no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com Bittar, os desvios teriam se agravado após mudanças na administração federal, com valores bilionários já confirmados pela CPMI que apura o caso. O parlamentar ainda comparou a atuação de diferentes governos e defendeu que, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, houve maior controle e contenção de irregularidades.

A conta está passando de R$ 6 bilhões, surrupiados das pessoas mais vulneráveis do Brasil, e é porque não chegamos ainda aos créditos consignados. Segundo uma reportagem de uma emissora muito importante, os [desvios em] consignados podem chegar a R$ 90 bilhões— declarou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
18°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.42 km/h

Vento

77%

Umidade

Império
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Unimed
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
Meganet
Sala
Tarzan
Ponto Grill
Raffaelli
Fitness
Seco
Lazzaretti
Seu Manoel
Sicoob
APPATA
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Ipiranga
Sicoob
Ponto Grill
Seu Manoel
Unimed
Meganet
Rádio Municipal
Sala
Sicredi
Mercado Balestrin
Sicoob
Ipiranga
Mecânica Jaime
Fitness
Hospital Santo Antonio
Império
F&J Santos
Raffaelli
Agro Niederle
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Unimed
Tarzan
Seu Manoel
Raffaelli
Império
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Sala
Fitness
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Ipiranga
APPATA
Mercado Balestrin
Seco
Sicredi
Últimas notícias
Há 29 minutos Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
Há 29 minutos Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Há 29 minutos Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Há 29 minutos Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Há 29 minutos Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas
Ponto Grill
Seu Manoel
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Mecânica Jaime
Seco
Raffaelli
Império
Unimed
Ipiranga
Rádio Municipal
Meganet
Fitness
Sicredi
APPATA
Mercado Balestrin
F&J Santos
Sala
Agro Niederle
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Lazzaretti
APPATA
Seco
Ipiranga
Raffaelli
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mecânica Jaime
Sicoob
Agro Niederle
Tarzan
Rádio Municipal
Mercado Balestrin
Ipiranga
Seu Manoel
Fitness
Império
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Ponto Grill
Fitness
Seu Manoel
Sicredi
Unimed
Raffaelli
Mercado do povo
Mercado Balestrin
Agro Niederle
Sicoob
APPATA
Ipiranga
Tarzan
Lazzaretti
Seco
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Império
Meganet
Sala
Mecânica Jaime
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados