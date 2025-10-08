Atletas gaúchos conquistam dez medalhas na 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros

A 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) começou no domingo (5/10), em Natal, no Rio Grande do Norte, e a delegação gaúcha já conquistou dez medalhas. Na terça-feira (7/10), primeiro dia de competições após a cerimônia de abertura, o taekwondo somou quatro medalhas, sendo uma de ouro e três de bronze. No lugar mais alto do pódio ficou Driele Minuzzo, da Faculdade Sogipa. Os bronzes foram conquistados por Rafaela Prestes, Valeska Pedroso e Julia Rainara, todas da Universidade La Salle (Unilasalle).

Também na terça, o judô mostrou a tradição do esporte no Estado e ganhou mais seis medalhas. Foram dois ouros, com Gabriel Bondezan e João Pedro Canello, ambos da Faculdade Sogipa; e quatro bronzes, com Enya Pires, Eduardo Silva e Sarah Mello, da Faculdade Sogipa, e Felipe Vaz, do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter).

Contando com 150 atletas de 16 instituições de Ensino Superior do Estado, a delegação do Time RS disputa as provas do evento com passagens aéreas custeadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL). Em parceria com a Federação Universitária Gaúcha de Esportes (Fuge), a SEL também oferece suporte logístico e técnico aos atletas.

Organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), os JUBs deste ano são o maior da história, com a participação de mais de 7 mil representantes dos 26 Estados e do Distrito Federal – entre atletas, comissões técnicas e dirigentes. A cerimônia de abertura com os desfiles oficiais das delegações foi realizada na segunda-feira (6/10), e os jogos, que estão sendo transmitidos pelo canal da CBDU no YouTube , terminam em 18 de outubro.

Estado tem representantes em 13 modalidades

Durante a realização do evento, serão disputadas 22 modalidades, entre convencionais e do paradesporto, em 12 locais de competição em Natal. O Rio Grande do Sul conta com representantes em 13 modalidades, das seguintes instituições:

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)

Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai (Ideau)

Universidade Luterana do Brasil (Ulbra)

Universidade La Salle (Unilasalle)

Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter)

Faculdade Sogipa

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)

Feevale

Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Faculdade de Direito de Porto Alegre (FMP)

Universidade de Passo Fundo (UPF)