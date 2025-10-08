WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Sicredi
Rádio Municipal
Seco
Ipiranga
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Mercado Balestrin
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Sala
Lazzaretti
Mercado do povo
Tarzan
APPATA
Seu Manoel
Niederle
Meganet
Folha Popular
Unimed
Ponto Grill
Raffaelli
Agricultura

Exportações de carnes de Santa Catarina batem recorde histórico de receita em setembro

Foto: Jonatã Rocha / SECOM GOVSCSanta Catarina encerrou o mês de setembro de 2025 com resultados históricos nas exportações de carnes. O Estado exp...

08/10/2025 17h22
Por: Júlio Santos
Fonte: Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Jonatã Rocha / SECOM GOVSC

Santa Catarina encerrou o mês de setembro de 2025 com resultados históricos nas exportações de carnes. O Estado exportou 197,7 mil toneladas em carnes (frango, suínos, perus, patos, marrecos, bovinos e outras) totalizando US$ 438,1 milhões em receitas — o maior valor mensal já registrado na série histórica, iniciada em 1997 e o segundo melhor desempenho em quantidade.

Na comparação com agosto deste ano, a alta foi de 29,9% na quantidade e de 29,5% no faturamento. Em relação a setembro de 2024, os embarques das carnes cresceram 14% em volume e 13,5% em receita. Os números são divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e sistematizados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

“Eu não tenho dúvida de que o que a gente produz em Santa Catarina, todos os países do mundo querem comprar. É reflexo de todo esse trabalho de apoio que temos junto aos produtores e às agroindústrias. São centenas de milhares de catarinenses envolvidos nessa produção que começa lá em uma pequena propriedade familiar e chega a mais de 150 países”, comemora o governador Jorginho Mello.

Para o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini, os números refletem a força do agronegócio catarinense.“Santa Catarina demonstra, mais uma vez, sua capacidade de reagir com agilidade aos desafios e manter a confiança dos mercados internacionais. Esses resultados comprovam o trabalho sério do setor e a eficiência da nossa sanidade animal e de toda cadeia produtiva”, destaca Chiodini.

Carne de frango

As exportações de carne de frango somaram 116,7 mil toneladas em setembro, movimentando US$ 232 milhões. Esse é o melhor desempenho mensal desde maio de 2019, tanto em volume quanto em receita. O crescimento foi de 30% em quantidade e 30,2% em valor na comparação com agosto. Em relação a setembro de 2024, os aumentos foram de 10,7% e 4%, respectivamente.

No acumulado do ano, Santa Catarina exportou 874 mil toneladas de carne de frango, com receitas de US$ 1,78 bilhão, altas de 2,1% em volume e 6,6% em valor. O analista da Epagri/Cepa, Alexandre Giehl, explica que os volumes de setembro também demonstram a gradativa recuperação das exportações brasileiras e catarinenses, após a suspensão temporária devido o foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), em granja comercial, no Rio Grande do Sul – atualmente declarado erradicado.

“Santa Catarina respondeu por 25,5% da receita e 23,3% da quantidade das exportações brasileiras de carne de frango no acumulado de janeiro a setembro, reforçando sua posição como segundo principal estado exportador do produto. A participação do estado vem crescendo ao longo deste ano, superando os patamares registrados no ano passado (23,5% da receita e 20,6% da quantidade)”, explica Giehl.

De janeiro a setembro, os principais mercados foram Arábia Saudita, Japão, Países Baixos e Emirados Árabes Unidos.

Carne suína

A carne suína catarinense alcançou em setembro o maior valor mensal de exportação já registrado: US$ 181,6 milhões, com 72,3 mil toneladas embarcadas. O volume representa um aumento de 28,3% em relação a agosto e de 17,7% frente a setembro de 2024. Em quantidade, esse foi o segundo maior volume já exportado pelo Estado, atrás apenas de julho de 2022.

De janeiro a setembro, Santa Catarina exportou 562,2 mil toneladas, gerando US$ 1,39 bilhão em receita — aumentos de 6,6% e 14%, respectivamente, comparados ao mesmo período de 2024.

Os principais mercados da carne suína catarinense no período foram: Japão, Filipinas, China, Chile e México. Santa Catarina consolidou sua liderança nacional nas exportações de carne suína, respondendo por 51,5% da quantidade e 52% da receita do país.

No acumulado do ano

No acumulado de janeiro a setembro de 2025, o Estado exportou 1,49 milhão de toneladas de carnes, com faturamento de US$ 3,30 bilhões — altas de 3,0% em volume e 9,9% em valor em comparação com o mesmo período de 2024. Esses são os melhores resultados já registrados para o período, tanto em valor quanto em quantidade, desde o início da série histórica, em 1997.

Informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393 (49) 99938 6966

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom SC Agricultor familiar: saiba como obter documentos da Epagri/Ciram para comprovar prejuízos causados por ventos e tempestades
Ato de entrega oficial foi realizado no pátio da Seapi, com a presença do titular da pasta, Edivilson Brum -Foto: Cassiane Osório/Ascom Seapi Estado reforça estrutura de fiscalização com aquisição de 25 novos veículos para a Secretaria da Agricultura
Foto: Divulgação Conab Conab e Cooperfamiliar firmam parceria estratégica na comunidade da Terra Indígena do Guarita
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
18°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.42 km/h

Vento

77%

Umidade

Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Raffaelli
Sala
Rádio Municipal
Ipiranga
APPATA
Ponto Grill
Seu Manoel
F&J Santos
Mercado Balestrin
Seco
Meganet
Sicoob
Império
Agro Niederle
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Mercado do povo
Império
Raffaelli
Lazzaretti
Rádio Municipal
Agro Niederle
Seu Manoel
F&J Santos
Sicoob
Unimed
Ipiranga
Sicredi
Mercado Balestrin
Meganet
Fitness
Ponto Grill
Sala
APPATA
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Império
Rádio Municipal
Fitness
Mercado Balestrin
Lazzaretti
F&J Santos
Seco
Ponto Grill
Meganet
Sicredi
Tarzan
Sala
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Ipiranga
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Agro Niederle
Seu Manoel
APPATA
Últimas notícias
Há 30 minutos Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
Há 30 minutos Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Há 30 minutos Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Há 30 minutos Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Há 30 minutos Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas
Lazzaretti
Seco
Mecânica Jaime
Império
F&J Santos
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Ponto Grill
Seu Manoel
APPATA
Tarzan
Sicredi
Raffaelli
Hospital Santo Antonio
Mercado Balestrin
Ipiranga
Meganet
Unimed
Sala
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Seu Manoel
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Fitness
Sicoob
Meganet
Agro Niederle
Império
APPATA
Mercado Balestrin
Tarzan
Mecânica Jaime
Ipiranga
Unimed
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Rádio Municipal
Ipiranga
Seco
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Ponto Grill
Mercado Balestrin
Rádio Municipal
Sicoob
Lazzaretti
F&J Santos
Sicredi
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Seco
Império
Meganet
Fitness
Mercado do povo
APPATA
Tarzan
Unimed
Sala
Agro Niederle
Ipiranga
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados