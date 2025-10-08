WhatsApp

55 996446296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

55 996446296

  • Página inicial
  • Blogs e colunas
  • Economia
  • Esportes
  • Geral
  • Municípios
  • Plantão policial
  • Política
  • Cooperativismo
  • Últimas notícias
  • Fale conosco
Mercado do povo
Sicredi
Sicoob
APPATA
Lazzaretti
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Rádio Municipal
Ipiranga
Ponto Grill
Tarzan
Raffaelli
Niederle
Seu Manoel
Império
F&J Santos
Mecânica Jaime
Unimed
Folha Popular
Mercado Balestrin
Sala
Seco
Tenente Portela

Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela

Penas Pecuniárias

08/10/2025 17h23
Por: Júlio Santos
Foto: Diones Roberto Becker
Foto: Diones Roberto Becker

O Poder Judiciário da Comarca de Tenente Portela publicou no Diário da Justiça Eletrônico do dia 7 de outubro de 2025 o edital que convoca a comunidade para uma Audiência Pública referente ao Edital de Chamada Pública nº 01/2025, que trata da destinação dos valores relativos às penas pecuniárias da Comarca.

A audiência acontecerá no dia 27 de outubro de 2025, às 14 horas, no Fórum de Tenente Portela, sendo aberta ao público. Todas as pessoas interessadas poderão participar e acompanhar as apresentações dos projetos classificados na etapa preliminar.

As entidades aptas a apresentar seus projetos são:
E.M.E.F. General Osório (Tenente Portela), Esporte Clube Flamengo (Tenente Portela), Grupo de Vovós Reviver (Vista Gaúcha), CPM Escola Municipal Nelso Piccinini (Vista Gaúcha), APAE (Tenente Portela), Liga Feminina de Combate ao Câncer, E.M.E.F. Cruz e Souza (Barra do Guarita), Instituto Águas Novas, Hospital Santo Antônio, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Miraguaí e Grupo de Apoiadores da Brigada Militar de Tenente Portela.

Durante a audiência, cada entidade terá até 10 minutos para apresentar a relevância social de seu projeto.
O evento reforça o princípio democrático e a transparência na aplicação de recursos provenientes de penas pecuniárias, que são revertidos em benefício de ações sociais e comunitárias na região.

Clique aqui para ver o documento "SEI_8565124_Edital.pdf"

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Foto: Catiana de Medeiros/Conab Cesta básica: tomate, arroz e batata lideram queda de preços em Porto Alegre, apontam Conab e Dieese
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Auxílio emergencial: 177 mil famílias devem devolver valores indevidos
Tenente PortelaTenente Portela - RS Tenente Portela
Ver mais notícias
Tenente Portela, RS
Atualizado às 18h08
18°
Tempo nublado Máxima: 23° - Mínima:
18°

Sensação

1.42 km/h

Vento

77%

Umidade

Ipiranga
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Seu Manoel
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Raffaelli
Ponto Grill
Fitness
Mercado do povo
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Império
Sala
Mercado Balestrin
F&J Santos
Seco
Sicoob
Fitness
Sicoob
Império
Meganet
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Seu Manoel
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Sicredi
Lazzaretti
F&J Santos
Ipiranga
Mercado Balestrin
Sala
Ponto Grill
Municípios
Tenente Portela - RS
Audiência Pública vai discutir destinação de valores de penas pecuniárias em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Prefeitura de Tenente Portela apresenta novo Plano Plurianual com foco em gestão eficiente e cidadania
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Mercado do povo
Ipiranga
Seco
Império
Mercado Balestrin
APPATA
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Raffaelli
Mecânica Jaime
Seu Manoel
Meganet
Fitness
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Últimas notícias
Há 30 minutos Moro celebra aprovação de projeto de proteção a agentes públicos
Há 30 minutos Participantes de debate apontam dependência do Brasil em relação às big techs
Há 30 minutos Plínio cobra explicações sobre desestatização de hidrovias da Amazônia
Há 30 minutos Teresa Leitão celebra Dia do Nordestino e destaca avanços da região
Há 30 minutos Avança projeto de melhorias em moradia e transporte para pessoas idosas
Meganet
Sala
APPATA
Seco
Rádio Municipal
Unimed
Mercado do povo
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado Balestrin
Sicoob
Tarzan
Lazzaretti
Raffaelli
Seu Manoel
Fitness
Mecânica Jaime
Império
Sicredi
Ponto Grill
Ipiranga
Mais lidas
1
Há 4 dias EBC celebra Mês das Crianças com programação especial Veículos da empresa prepararam conteúdos educativos e culturais
2
Há 3 dias CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra
3
Há 2 dias Família de Brusque intensifica produção de marrecos às vésperas das festas de outubro
4
Há 5 dias Plantio da soja é aberto no Estado com expectativa de produção maior que o ano passado
5
Há 4 dias Alckmin destaca avanços com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Lazzaretti
Unimed
APPATA
Sala
Fitness
Seco
Mercado Balestrin
Ipiranga
Ponto Grill
Ipiranga
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Império
Sicredi
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Raffaelli
Seu Manoel
Sicoob
Mecânica Jaime
Raffaelli
Mercado Balestrin
Sicoob
Rádio Municipal
Império
Seu Manoel
F&J Santos
Meganet
Tarzan
Fitness
Agro Niederle
APPATA
Sala
Seco
Ipiranga
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Ponto Grill
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados